2020總統大選逼近，總統蔡英文為爭取連任，每天戰戰兢兢面對藍營與第三勢力的攻防，而她今（7）日難得po文說起「家務事」，提供「夫妻不吵架秘訣」是家裡要有洗碗機，最好再加一台掃地機器人，原來小英鼓勵大家汰舊換新使用節能家電。

總統蔡英文今日po文，「夫妻不吵架的秘訣是什麼？答案是家裡要有洗碗機，最好再加一台掃地機器人！」原來是她為鼓勵大家汰舊換新使用節能家電，要大家有空可以逛逛台北3C空調影音展，提供大家顧厝內的好方法。

雖然有民眾在底下留言質疑「蔡政府怎麼整天都在補助」、「這是政策買票」，但也有人看了莞爾一笑說「小英真的很懂」、「小英讓我省不少錢，只好罰妳再做4年」。

小英po文指出，目前推出兩項政策包括修正《貨物稅條例》：購買「節能標章」的冰箱、冷暖氣機、除濕機，每台最高退2000元貨物稅。另外也有推出「汰舊換新」補助：針對大型耗電家電，如：冰箱、冷氣機，每台最高補助3000元。

其中《貨物稅條例》修正條文，自今（2019）6月15日生效，消費者只要在今年6月15日至2021年6月14日止，購買符合規定的新節能家電包括冰箱、冷暖氣機及除濕機，每台按發票可核退貨物稅最高2000元。

財政部官員之前指出，民眾辦理貨物稅退稅，除可以自行上網申請，也會輔導經銷商協助購買民眾申請，退稅款項則會直接匯入民眾的指定帳戶。

