「台商入港、職缺進場」就博會湧人潮 媒合率逾5成5

台中市府勞工局在世貿中心舉辦首場「台商入港，職缺進場」就業博覽會，邀請58家知名廠商設攤，並針對台商回流規劃台商區、高薪及跨國企業徵才區，總共釋出3700個職缺，吸引大批求職人潮，共有1500人次投遞履歷，媒合率逾5成5，相當亮眼。

今年度最大徵才博覽會，不只釋出職缺多，更有超過800個職缺屬於高薪階級，薪資在4萬元以上，吸引數千民眾參與，履歷填表區，人潮滿滿，勞工局更是貼心，規劃履歷健診、面試指導及棚拍服務，今年才剛大學畢業的陳小姐，沒有太多求職經驗，面試前先過去請益，讓她信心大增。

勞工局長吳威志特別到場為設攤求才廠商及求職民眾加油打氣，他表示市長盧秀燕上任後，積極招商引資拚經濟，根據財政部統計，今年1到7月，台中市促參投資金額85億，六都之冠，可見台中市確實是企業投資首選。

吳威志說，台中市有良好投資氛圍帶動在地就業市場活絡，吸引矽品、先進光電、橋椿金屬、宇隆、宏全等企業回台投資，他感謝設攤的58家知名企業釋缺，讓市民可扎根臺中穩定就業，也吸引各領域優秀人才留在台中。

為讓民眾成功把握求職機會、穩定就業，活動中設有職涯攻略學院，提供求職者百業體驗活動與報名、免費棚拍大頭照與彩妝、履歷健診及面試指導等多項服務，更設有就業金安薪專區，現場面試成功者可直接前往填寫申辦就業獎勵金，累計今年以來受惠青年超過600人。

臺中市就業服務處處長傅晶如表示，市府辦理首場台商入港後首場就業博覽人潮超乎預期，現場設置的親子友善專區，也為帶著小孩來面試的尋職者提供托育服務，讓尋職者安心面試，就業服務處未來會持續辦理各式徵才活動，協助企業與市民皆能充分就業。