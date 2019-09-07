國立故宮博物院與高雄市立美術館攜手合作，自9月7日至12月1日於高美館推出「故宮x高美館：國寶新境─新媒體藝術展」，以天下第一行書－王羲之「蘭亭序」古人臨水文會之情景為主意象，運用故宮典藏-定武蘭亭真本營造當代雅集盛會情景，以科技打造觀眾與古文物的對話場域，開啟博物館群攜手共創的嶄新視界。

三大展區「流觴曲水之樂」、「萬物繁盛之美」、「遊目騁懷之快」中囊括多項榮獲國際大獎之作，以及全球首展作品，展出形式包括體感互動劇場、聲控互動裝置、虛擬實境VR、多媒體影片、沉浸式環場劇場、擴增實境AR等，以藝術跨域科技的多重視野，突破實體展間的藩籬，在兩館數位策展的詮釋下，提供觀眾全新的審美體驗。

「流觴曲水之樂」區展現了「蘭亭序」文中流觴曲水之意境，並以高解析度畫質體現文物風采；「萬物繁盛之美」區展陳「走入畫中」體感互動劇場，取材自故宮典藏畫作〈早春圖〉，再現古代典範山水畫之磅礡氣勢，具體實踐其可行、可望、可遊、可居的理想境界；「遊目騁懷之快」區之「自敘．心境」為全球首創的互動書法虛擬實境，作品以當代舞蹈演繹〈自敘帖〉狂草墨跡的疾速與遒勁，亦可執筆題寫虛擬書法。

其他精采展件包括〈鵲華秋色〉古畫虛擬實境、以巨幅長卷光廊展示〈寒食帖〉中波瀾起伏的情緒，還可於「山水印石」區體驗如同古人作畫構圖般，挪移科技印石，建造出屬於自己的山水世界，或在「大漠履踪」區藉由體感、聲控科技的運用，以元世祖忽必烈一行於黃沙朔漠齊赴塞外戈壁狩獵的故事為背景，體驗沙漠馭鷹、豹獵之壯闊世界。

本展覽期間，持雙館票根互至故宮與高美館，享有入場門票優惠。歡迎與家人好友一起到高美館體驗古人臨水文會的樂趣。