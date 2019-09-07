民進黨主席卓榮泰與總統蔡英文今(7)日出席台中「全國青商後援會成立大會」，同時推薦民進黨推出的台中市立委參選人，蔡英文在會中表示，再給她四年，保證只要她當總統，一定會守護台灣的主權，守護台灣的民主自由生活方式。

卓榮泰也指出，民進黨確實想在台灣創造一個最穩定、開闊的政黨合作之路，他希望青商的朋友們，用所有社會基層的力量，共同給這些年輕人一條很健康的道路能夠走，

台中「全國青商後援會成立大會」在蔡英文台中市競選辦公室舉行，包括卓榮泰與總統、立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、黃國書、洪慈庸、立委參選人陳柏惟、莊競程、全國青商後援會召集人蔡世寅、市黨部主委何明杰及地方黨公職陪同出席。蔡英文授旗給全國青商後援會召集人蔡世寅。

蔡英文說，青商會是她的「死忠兼活帖」，她請大家再給她四年，也支持民進黨提名及戰友的立委參選人，這三年的國際情勢在變化中且變化不少，但團體很努力，在詭譎多變的情勢中，讓經濟穩定成長，稅收增加，國際的平等機構說台灣是四大創新國之一，經濟成長第二季及全年都是亞洲四小龍第一名。

卓榮泰也說，這次台中市的選舉，是政黨合作的示範區，也是青年成功的基地，在場有台灣基進的陳柏惟，台語流利、強而有力、年輕又大方得體；無黨籍洪慈庸，國會最溫柔的聲音與力量；另外，提到第5選區的莊競程時特別表示，莊競程博士，他學的是生醫物理光電，小時候他爸爸或阿公在取名字時，一定是認為他長大後一定會參選，所以叫他競程，也就是競選的過程，所以請大家一定要記得，民進黨在北北屯區負責任地推出莊競程博士，現在是交通大學的助理教授，他會讓大家在選舉過程中感動，請大家給他全力支持。

擔任小英總統競選總部主任委員的林佳龍部長也提到，北北屯區黨內有經過完整的評估，最主要的就是透過年輕人的提名，形成包括莊競程、陳柏惟以及洪慈庸等三位的鐵三角陣容，這三位年齡都在40歲以下，相當優秀，未來會打團體戰聯合競選，來帶動選民的投票熱情。