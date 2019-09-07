湄洲媽祖巡天下！「2019年海峽兩岸媽祖巡安滬、昆活動」，今（7）日在慧聚天后宮臨時行宮晨拜，並啟動兩岸媽祖巡安昆山儀式暨祭典，莊嚴隆重，信徒的心也為之沸騰，除有相關祭典外，在昆山台商投資區展開巡安遶境祈福活動，並促進海內外媽祖信眾的聯誼交流。

「2019年海峽兩岸媽祖巡安滬、昆活動」從6日至13日展開，鹿港天后宮有130位信眾奉祀湄洲天上聖母來到莆田湄洲祖廟，6日上午鹿港天后宮與湄洲媽祖祖廟的天上聖母神尊同時起駕，搭乘飛機、電動車在昆山會合，當日下午18典在昆山慧聚天后宮舉辦迎駕安座儀式，7日上午晨拜媽祖後，啟動兩岸媽祖巡安昆山儀式暨媽祖祭典，接著在昆山台商投資區展開巡安遶境祈福活動，8日晚間回鑾駐蹕昆山慧聚天后宮。

鹿港天后宮湄洲天上聖母在2010年分靈到江蘇昆山慧聚天后宮供奉，庇佑台商聚落，將滿10周年，特與莆田市湄洲媽祖祖廟董事會舉辦「2019年海峽兩岸媽祖巡安滬、昆活動」，希望藉由湄洲媽祖祖廟、鹿港天后宮、昆山慧聚天后宮媽祖的巡安遶境，為蒼生祈福，促進海內外媽祖信眾的聯誼。

9月9日至13日則是湄洲媽祖巡安上海，上海天妃宮、方塔園天妃宮等宮廟接駕，巡安遶境金山區、松江區等地，所到之處台商企業界等紛紛接駕奉祀，各地都準備大型藝文活動、書畫展、音樂會、踩街等迎接盛典，信徒們熱情期待。

鹿港天后宮主委張偉東表示，媽祖信仰無遠弗屆，鹿港天后宮媽祖神尊分靈到世界各地，尤其，許多台商長期在大陸打拚，創立事業版圖，內心對媽祖信仰的依賴，從昆山興建慧聚天后宮即可證明。

張偉東指出，媽祖就如同大家的母親，承擔子女苦難，信眾因信仰寄託，更有勇往直前的勇氣與毅力，海內外信奉媽祖蓬勃發展，身為媽祖子民，有責任與義務將媽祖祖文化發揚光大，這次海峽兩岸媽祖巡安滬、昆活動，就是兩岸信眾齊心的展現，以最虔誠的心來奉祀媽祖，並祈願活動圓滿順利成功。