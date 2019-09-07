彰化基督教醫院與台灣癌症全人關懷基金會，今（7）日共同舉辦「活出自己‧愛在當下」 – 2019年YUJI黃士祐音樂療癒活動，對抗白血病23年的海伯，為自己準備笑得開懷的遺照、罹患淋巴癌12年的療癒歌手，也是第二屆抗癌鬥士的黃士祐，則用幽默Ｑ版的遺照，帶動大家幽默看待生死大事。

2019年YUJI黃士祐音樂療癒活動，第二屆抗癌鬥士黃士祐《紅線》、《炮仔聲》詞曲創作人，分享創作與癌後的人生故事；並首度公開播放及演唱由76歲的白血病病友張玉海（海伯）擔綱《畢業人生》男主角的MV、歌曲；《畢業人生》MV運用巧思及創作，以「阿伯出遠門去旅行」的概念突破禁忌，鼓勵病友坦然無懼面對生死。

黃士祐表示，當初因為製作人、發行公司、宣傳等，都大聲疾呼一定要拍攝《畢業人生》的MV。因為有動態的MV才會吸引人點閱，相信聽眾在聽完這首歌之後，會對於過世親友的既定概念淺移默化的起正向的變化，不再那樣的可怕及不吉利。

黃士祐也說，教化意義的會勝過經濟效應很多，是一件很有意義的事，所以這首歌後來是由製作人深白色老師的白晝之樂公司，出面向各界募集資金而開拍的，自己站在協助的立場，企劃腳本皆是由MV導演陳傑夫與製作人深白色老師為主軸在進行。

為了幫助更多癌友勇於面對生命，黃士祐第四度於彰基舉辦演唱會，此次活動，除從他音樂創作領域出發，更邀請各方癌友，一同討論人生旅途中的心路歷程，既是交流分享、也是內在自我的挖掘。透過一系列癌友的生命故事，結合音樂會的方式，將人生不同面向的生活世界，分享他們如何在生命轉彎處，活出對未來的想像與遠景。