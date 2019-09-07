台南1名梁姓男子駕車停等紅燈時，被1部疑闖紅燈逆向的機車擦撞，機車騎士當場表明會處理，並要求不要報警，但梁男依法報警查處，事後機車騎士一直不出面處理，直到梁男申請調解，機車騎士竟表示受傷骨折不能工作，要告梁男傷害，梁男氣得PO出行車紀錄器還原真相。

梁男指出，日前在台南市新市區，駕車停等紅燈時，被對向衝過來的一部機車擦撞，一開始對方說會處理，要求梁男不要報警，梁男不理會直接報警，當時也有照相存證。

警察到場進行酒測，雙方都沒有喝酒，梁男想說人都沒受傷，這樣就好了，事後梁男聯絡對方，打了一星期的電話，對方都不接，直到梁男申請調解，對方竟傳簡訊給他，表示手骨折不能工作，要他賠償，還要告他傷害，梁男說，真是超扯。

梁男本來打算大事化小、小事化無，讓對方賠個幾千元，將車子的後照鏡修理好，鈑金部分則不用，但看到這簡訊真的太讓梁男傻眼，憤而PO出行車紀錄器還原真相。

網友們留言，「給他告吧！開庭終結請你再送他一條誣告罪吧！反正他告不贏你！還有，他闖紅燈順便一起送給他」、「很簡單啊，誰對誰錯，不是他說了算，法院慢慢說」、「非常好，闖紅燈，撞對向來車，竟然還敢說這種話，就讓他賠吧」、「幸好你有報警」，網友們一面倒，全部支持梁男。

南市警善化分局新市分駐所所長楊宗浩指出，警方到達現場時，雙方當事人車輛已移動，警方依規定測繪現場草圖及車損照片，經酒測雙方當事人均無酒駕，當時尚未提供行車記錄器影像給警方，第一時間機車騎士只說輕微擦傷；警方在現場時，雙方表示要私下協調和解事宜，警方不介入民事賠償調解。楊宗浩表示，本案將請雙方當事人到所製作筆錄，依雙方提供之相關證據，依法查處。

警方再次呼籲駕駛人，發生交通事故，不要急著將車輛移動，應立即擺放警告三角牌，並報警處理，若否，可能會影響當事人權益。