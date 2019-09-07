南韓天團「東方神起（TVXQ!）」睽違4年終於再來台開唱，今（7日）晚在新莊體育館會5200名仙后（粉絲名），一開場成員就以裸上身的影片讓粉絲眼睛吃冰淇淋，引起陣陣尖叫，隨後允浩、昌珉就出現在階梯移動式舞台，帶來〈Bounce〉、〈Something〉、〈Top of the world〉等三首歌，現場嗨翻天。

他們上次來台已是2014年的台北小巨蛋演出，粉絲等了4年終於再見到「東方神起」來台開唱，等他們表演完3首歌後，粉絲就在二樓看台區擺出「好久不見」的應援字，讓2人非常驚喜，允浩就用中文表示：「過的好嗎？我是瑜鹵允浩！我想你們了！」並感謝大家抽空來看他們表演，昌珉就說，如同「好久不見」的應援般，為了許久不見的台灣仙后，準備很多精彩的舞台，但在表演〈Tonight〉時，昌珉不慎滑倒，歌迷驚恐萬分。

今晚演唱會上，允浩的SOLO舞台〈Follow〉是初次在台表演，他就分享第一次在新莊演出的心情，以中文「謝謝」、「好」作為感想，表示：「謝謝你們喜歡，我有點害羞，不過之後有很多首歌是你們都聽過的！如果都知道的話就要一起唱喔！」逗趣的是，2人介紹〈Tonight〉時，翻譯老師聽不清楚歌名，允浩隔空喊話救援，舉動笑翻全場。

2成員也帶來經典歌曲〈咒文MIROTIC〉、〈HUG〉、〈Balloons〉等作品，讓全場粉絲回憶湧現，允浩更大喊：「大家一起唱！」全場大合唱、應援聲相當壯觀。