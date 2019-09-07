美國石油指標今年的表現優於全球指標，讓兩者間的價差在最近幾週降至一年多以來最小，分析師指這與貿易戰無關。

根據 Dow Jones Market Data 顯示，8 月 19 日前月西德州中質原油 (WTI) 和布蘭特原油之間的價差收窄至每桶 3.53 美元，這是 2018 年 7 月 20 日以來的最低點。今年以來截至週四 (5 日)，WTI 價格上漲 24%，超過布蘭特同期的 13% 漲幅。

WTI 期貨週五 (6 日) 收於每桶 56.52 美元，而布蘭特原油期貨收於 61.54 美元，相差 5.02 美元。在今年的第一個交易日，價差接近 7 美元。

WTI 價格走勢

Opportune 旗下 Commodity Risk Advisory group 主管 Ryan Dusek 說，「從歷史上看，我們曾經看過價差逆轉，也就是 WTI 交易價格高於布蘭特原油。」

價格差異對產油商和煉油廠很重要，因為它會影響營收。價差也有助於市場監測供需情況。當布蘭特價格與美國交易的 WTI 價格之間價差收縮時，它往往表明供需平衡趨緊。

Janus Henderson Investors 研究分析師 Noah Barrett 表示，輸油管輸油量的增加促成了價差更窄，允許更多石油從二疊紀盆地流入德州休斯頓和 Corpus Christi 的交易中心，在那裡它獲得了更好價格並進入出口市場。

據美國能源情報署 (Energy Information Administration) 指出，美國最大的原油產區二疊紀盆地的產量超過將該區石油推向市場的輸油管容量，促使油管基礎設施擴建。其中包括今年將 Seminole-Red 油管改建為每天 20 萬桶的原油管道。

CFRA Research 能源股票分析師 Stewart Glickman 表示，當輸油管容量受限時，勘探和生產公司透過降低價格來爭奪稀缺的油管容量。這對 WTI 而非布蘭特造成壓力，並有助於擴大利差。但隨著新的美國油管運量的增加，WTI 得到了提升，導致了價差更窄。

一般來說，價差趨窄表明供需平衡趨緊，而 WTI 油價偏低時的價差擴大，表明 WTI 市場供應過剩。

Dusek 解釋了布蘭特和 WTI 價差的重要性：「如果 WTI 和布蘭特之間存在廣泛的價差，而且 WTI 更便宜，那麼市場上的 WTI 供應可能會過剩，因此人們願意支付這種價差的溢價讓這些原油脫離市場。這可能意味著對 WTI 的需求更大。」

布蘭特油價走勢

美中貿易戰不是價差被壓縮的一個因素。CIBC 私人財富管理高級能源交易員 Rebecca Babin 表示，這實際上有助於擴大 WTI 與布蘭特間的價差。她說，「更大的問題是貿易戰對全球需求成長的意義。」中國對美國原油的關稅使其對中國進口的吸引力降低，這將導致價差擴大。

自年初以來，產油國已經協議減產以平衡供需。聯合部長監督委員會 (The Joint Ministerial Monitoring Committee) 計劃於 9 月 12 日舉行會議，該委員會包括石油輸出國家組織 (OPEC) 的成員和非成員 (OPEC+) ，負責監督減產協議的執行情況。

Babin 表示，根據供需估計，OPEC+ 可能需要在 2020 年每天減產 100 萬桶，以消除供應過剩。她表示，「預計 OPEC+ 的訊息將有助支撐原油價格，但若沒有下文，都被視為油價的利空。」

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>