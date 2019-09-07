吳釗燮與索羅門外交部長
▲外交部長吳釗燮與索羅門群島外交部長馬內列（左）簽署台索互免簽證協定，蘇嘉瓦瑞總理（中）在場見證。（圖／外交部提供）

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近期外電多次報導，南太平洋友邦索羅門群島新政府考慮與台灣斷交，轉向與中國大陸建交，台索邦交受到關注。索國外長馬內列（Jeremiah Manele）明（8）日將抵達台灣訪問，並將接受蔡英文總統接見，台索邦交受到關注。

外交部表示，索羅門群島外交部長馬內列夫婦一行共5人訂於8日至12日訪問台灣。外交部對於馬內列外交部長等人來訪表達誠摯歡迎。

馬內列外長訪台期間，將晉見蔡英文總統、會晤外交部長吳釗燮，並接受外交部的款宴。馬內列另將拜會中華民國對外貿易發展協會，並參訪有關潔淨能源、農業機具、精緻農業的民間企業與研究機構，以增進對我國相關產業發展與技術的深入瞭解，拓展台索兩國合作的新領域。

外交部指出，馬內列部長擔任其他公職時曾多次訪台，此次是今年5月出任索國外交部長後首度正式訪問我國。繼本年8月初索國國會議長歐堤（Patteson Oti）率團來台參加「亞太國會議員聯合會」（APPU）丶8月中旬索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）於「太平洋島國論壇」（PIF）期間會晤部長吳釗燮，並見證兩國外長簽署台索互免簽證協定後，馬內列外長的來訪對於深化台索邦誼及友好關係具有重大意義。

外交部強調，台灣與索羅門群島自1983年建交以來，兩國合作關係緊密。索國多年來在「聯合國大會」（UNGA）、「世界衛生組織」（WHO）、「國際民航組織」（ICAO）、「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）等國際組織場域給予我國堅定的支持。台索兩國將秉持互惠互助原則，持續深化兩國的友好合作關係

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