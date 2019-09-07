高雄市一名吳姓男子在台南市一間超商門口，遭歹徒強押上車，逼迫吳男付15萬跑路費，才肯放人，吳男向友人求助，吳男友人向警方報案，警方竟勸他說千萬別匯款，研判是「詐騙電話」。

據了解，9月6日晚間6點多，受害的吳姓男子（25歲）在台南麻豆區中華街的一間超商門口，遭幾名歹徒強押上車，歹徒用黑布套住吳男頭部，逼迫他拿出15萬跑路費，吳男表示身上僅有4萬元現金，要打電話請朋友協助，吳男的友人接獲吳男求助電話後，認為事情不單純，趕緊前往高雄市鳳山成功派出所報案，員警聽完吳男友人的敘述，竟勸他說千萬別匯款，這是「詐騙電話」。

眼看警方不受理，歹徒電話卻還是一直打來，吳男友人只好與歹徒在電話中斡旋，歹徒坦言吳男遭到凌虐，甚至被砍殺，歹徒更表示，他可是「非常好心」，還拿藥給吳男擦；打電話的歹徒自稱姓陳，強調是本人，根本不把法律當一回事，最後吳男友人匯了15萬贖金給歹徒。

歹徒拿到跑路費後，將受重傷的吳男載至嘉義一間醫院門口丟包，醫院人員發現吳男傷勢嚴重，將他轉診往嘉義基督教醫院緊急手術。吳男友人表示，看到吳男時，人已在開刀房，不清楚擄走並虐殺吳男的歹徒身份。

警方初步了解，本案疑因吳姓被害人與他人之債務糾紛而引起，吳姓被害人現於嘉義醫院治療中，尚無生命危險，警方已依規定通報台南麻豆分局及嘉義第二分局深入、擴大調查偵辦。

南市警麻豆分局獲報後，向台南地檢署檢察官報請指揮偵辦，警方漏夜追查，查出涉案主嫌為台南陳姓男子（31歲），在警方全力策動下，陳嫌7日向警方投案，警方偵訊後依檢察官指示，依擄人勒贖及強盜罪嫌移送台南地檢署複訊，並追緝其他共犯到案。