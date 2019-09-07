「2019新北FUN街頭」街舞大賽今（7）日舉辦最終決賽，超過60組的菁英團隊聚集市民廣場大舞臺競逐舞林首冠；排舞賽成人組冠軍為Sugar daddy、自由風格1對1的第一名為Sharp，及Taipei Breaking Crew勇奪霹靂舞成人組冠軍。

新北市長侯友宜表示，「我也很羨慕每個人好像很輕鬆就倒立，像我沒熱身可能就不行」，自己也嘗試舞動肢體，向年輕朋友學習街舞，今年街舞大賽，每支隊伍都是高手中的高手，都跳得非常棒；值得高興的是霹靂舞已納入青年奧運競賽項目，希望大家多參與街舞活動，享受跳舞的樂趣。

板橋區公所指出，排舞賽各組冠、亞、季軍，依序分別是兒童組HRC BEAST KIDS、童手童腳、HRC KIDS，各得3萬、2萬及1萬元獎金；中學生組是HRC BEAST CREW、HRC CONCRETE KIDZ、宜蘭泰雅妹妹，各得4萬、3萬及2萬元獎金；成人組是Sugar daddy、Ngyaw、Achievement，各得7萬、5萬及4萬元獎金。

Breaking 3 on 3 成人組、中學生組冠軍，分別是Taipei Breaking Crew及HRC CONCRETE KIDZ，各獲得3萬元獎金。Freestyle 1 on 1（自由風格）得主是Sharp，獲得獎金1萬2千元，Cypher（自由競技）由腦軒拿下，獲得1萬元獎金。

文化局說，從霹靂舞納入青年奧運競賽項目，到未來霹靂舞有望成為奧運正式比賽項目，街舞文化日受國際重視；市府致力推動台灣街舞專業化、國際化，更鼓勵青年學子參賽，希望打造全民皆宜的街舞賽事，提供街舞愛好者一個圓夢舞台，相關訊息官方臉書的粉絲專頁「新北FUN街頭」查詢。