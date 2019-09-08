因為電視劇引發巨大轟動，製作團隊乘勝追擊，在2019年推出全新劇情的《大叔之愛電影版》。不僅幕前幕後原班人馬再度回歸，更透過兩位全新角色的加盟，再度撼動主角與所有人物的關係，從原本的三角戀直接升級到「五角戀愛大亂鬥」，片中甚至出現五位男星「三溫暖裸身大亂鬥」的驚喜場面，讓粉絲大飽眼福。

吉田鋼太郎對此滿足表示:「那場戲真是很不容易！終於拍出來了！在各種意義上都讓我很開心。」共同演出的澤村一樹也開玩笑說:「雖然發行DVD的時候，可能會打上馬賽克，但到戲院觀賞的觀眾，就可以看到『無碼』的三溫暖場面喔。」讓一旁的田中圭馬上笑著吐槽:「請不要亂說啦！」

「魯蛇直男被掰彎」的爆笑情節，搭配田中圭、林遣都、吉田鋼太郎等主要演員的精采演技，讓本作成為2018年最受矚目的話題神劇。「大叔之愛」製作人貴島彩理表示，這部作品的主題在於──到底「愛上一個人」是怎麼回事呢？她說:「現在30多歲的職場男女，大家都在尋覓合適的結婚對象，但如果這時出現一個跟自己個性契合的同性出現，這會讓大家考慮跟對方結婚嗎？」基於這樣的想法，讓貴島彩理打造出這部戀愛喜劇。

劇情乍聽有點老梗，但因為發生在兩個男生身上，所造成的「效果」與「笑果」竟是如此引人入勝，畢竟喜歡一個人，真的無關乎性別！尤其本作的劇情融合同性之愛、多元成家、熟年離婚等議題，即使只有短短七集，但編劇對於人物的塑造可說是一點都不馬虎；對於角色所經歷的心理轉折，也有完整且動人的刻畫。正因為所有人物都充滿真性情，才能誕生出這樣一部笑中帶淚的精采作品，甚至成功讓從來不看日劇的人都被吸引觀賞！