▲英國國會否決硬脫歐，英鎊漲、美元跌，新台幣兌美元3月14日早盤也升值。不過，外銀認為英國要避免硬脫歐，除非取消啟動里斯本條約第50條，但此舉可能引起進一步的紛爭，因此對英鎊看法仍趨保守。（圖／NOWnews資料照）
▲新台幣兌美元9月6日收31.257元、周升0.49%。展望後勢，市場認為美國是否再降息、美中貿易談判新進展及中國大陸降準對人民幣是否造成壓力等，都是接下來要關注的焦點。（圖／NOWnews資料照）

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在香港撤回《逃犯條例》修訂草案，加上美中10月初將在美舉行經貿高級別磋商，人民幣強升，帶動亞洲貨幣走揚，新台幣兌美元亦連3個交易日收升，9月6日收在31.257元，周升1.53角、升0.49%。展望後勢，市場人士認為接下來要觀察中國大陸降準是否對人民幣再造成壓力？9月中美國聯準會(Fed)是否再降息，這些都將牽動美元及日圓走勢，還有亞洲貨幣的表現。

市場人士指出，由於香港撤回《逃犯條例》修訂草案，加上美中重啟談判，在岸及離岸人民幣兌美元彈升至7.11價位，也帶動新台幣隨亞幣齊揚，盤中更一度升破31.25元，只是進口商也進場逢低買匯及央行調節，新台幣兌美元9月6日終場收在31.257元，周升1.53角之多。

不過，由於中國人民銀行宣布9月16日起降準2碼，後勢要觀察是否會對人民幣造成壓力？另美國的非農就業數據表現、美中貿易談判最新進度，甚至9月中的美國聯準會利率決策會議是否擴大降息，這些也都將牽動美元及亞洲貨幣後勢表現。

至於日圓在避險需求降溫下，也回到107價位，而且因日圓貶值、新台幣升值，日圓兌新台幣換匯價也回到0.29字頭，台灣銀行9月6日日圓現鈔賣出價一度來到0.2954元，終場收在0.2956元。

展望日圓後勢，市場人士認為，由於美中10月恢復談判，加上美國聯準會所發布的褐皮書顯示，企業對於目前經濟前景維持樂觀，日圓在少了避險情緒的推動下缺乏上漲動能，接著又要迎來9月中聯準會利率決策會議，是否會如市場預期再次降息將直接牽動日圓後勢走向。

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