彰化縣政府在員林國小舉辦2019「展翅就業．薪情飛揚」就業博覽會，邀請40家縣內外廠商參與，其中有10家上市上櫃公司參加，提供1千多個以上工作機會，這次活動參與徵才廠商有來自丹麥離岸風電等5家廠商設攤招兵買馬，彰化縣長王惠美宣布將再加碼辦理一場就業媒合，持續媒合勞資雙方。

王惠美表示，現場有勞工處宣導也有專人為大家服務，設有職場與性向探索、突顯個人優勢的履歷健檢、打理門面的時尚造型、面試情境模擬等專區協助鄉親面試工作，鄉親可以利用這次大型的就業博覽會求職。

這次活動參與徵才廠商，產業類別包含高科技業、服務業、橡膠業、綠能、食品業、製造業、保全業等，職缺包含電力系統工程師、環境保護工程師、資深計畫工程師(員)、電力安裝與試運轉監造人員、機械工程師等多元化職缺，另有綠色能源產業的沃旭能源、伯威海事工程、德商汐威離岸電纜鋪設工程、哥本哈根風能開發等公司參與徵才，提供求職民眾多元的選擇，以發揮所長，適才適所。

丹麥商務辦事處長柏孟德透過翻譯表示，他剛來到台灣，今天是第一次來到彰化縣，很高興丹麥商務辦事處有這個機會參與就業博覽會，他代表丹麥政府希望未來持續與台灣和彰化不管在風電或是教育、文化、農業等面向都能持續合作。

活動會場中亦規劃設置「就業業務宣導專區」、「勞工處FB粉絲團按讚區」等互動活動，另有縣府「財政處」、「彰化縣榮民服務處」及「國軍人才召募中心」等單位參與設攤。全球離岸風電龍頭─沃旭能源與丹麥商務辦事處共同籌劃離岸風電專區，現場公布40名新職缺，吸引逾兩百名求職者現場洽詢，超過50名潛力人才留下資料，並有許多關心孩子就業機會的地方家長到場代為索取資料，職缺詢問度破表。