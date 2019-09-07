2019美國網球公開賽，力拚生涯首座大滿貫金盃的我國女將詹皓晴，今(8)晨和紐西蘭搭檔Michael Venus在混雙決賽面對衛冕軍「美英聯軍」，可惜僅打59分鐘，最終以2:6、3:6吞敗，詹皓晴生涯2度收下美網混雙亞軍。

榮膺頭號種子詹皓晴組合在4強擊敗姐姐詹詠然／克羅埃西亞搭檔Ivan Dodig，阻斷姊姊在大滿貫混雙13連勝、2連冠(法網、溫網)。

過去，詹皓晴和Venus曾在2017年美網聯手，最後打進決賽不敵前球王球后組合Andy Murray／Martina Hingis，仍寫下生涯美網最佳紀錄，混雙亞軍。

詹皓晴組合今天對上曾為雙打第1、共有14座大滿貫金盃的超強組合美國Bethanie Mattek-Sands／英國Jamie Murray，首盤就遭遇難題，在第5、7局遭破發，關鍵第8局未能把握2個破發點，遭對手連拿3分化解，並以6:2拿下首盤。

次盤，前4局雙方互破，雖然詹詠然組合穩住陣腳率先保發，但對手連保帶發連拿3局直接聽牌，「美英聯軍」幾乎整場壓著詹皓晴組合打，最終回發球致勝，以6:3勝出。

大滿貫冠軍還沒開胡的詹皓晴，是繼2014年溫網、2017年美網後，第3次闖進混雙冠軍，可惜今天再度錯過冠軍，也無緣挑戰美國名將大、小威廉斯姊妹在1998年，寫下的家人同年奪3座大滿貫金盃的罕見紀錄。