2019年美國網球公開賽來到尾聲，加拿大新星Bianca Andreescu在女單決賽以6:3、7:5擊敗美國網壇傳奇「小威」Serena Williams，生涯首度捧起大滿貫金盃。年僅19歲的她，也成為首位在2000年後出生拿到大滿貫的球員。

Andreescu今年首次參加美網正賽，結果就憑藉著強大的進攻火力、一路打進到了決賽，所面對的對手是仍在為個人第24座大滿貫而努力的Williams，賽前外界一致看好後者能勝出。

不過開賽後Andreescu展現初生之犢不畏虎的氣勢，一開始就破了Williams的發球局，之後也一路保發拿下首盤；次盤小威連續3個發球局被破，以1:5處於落後。不過Andreescu也遇到亂流，讓Williams連扳4局追成5:5。但關鍵的2局，Andreescu還是穩住陣腳，連續拿下，最終以7:5笑納生涯首冠。

這不過是Andreescu生涯第3次闖進大滿貫正賽，在今年的澳網和法網她也只打到第二輪就出局，沒想到此次在美網一鳴驚人，連續擊敗各國好手奪冠，跌破眾人眼鏡。

Andreescu今年年初的排名僅有152名，不過她之後在印第安泉大師賽擊敗前球后Angelique Kerber，拿到自己WTA的首冠。接著又陸續擊敗過Caroline Wozniacki、Elina Svitolina、Karolina Pliskova等世界排名前10的好手，今年目前為止的戰績是優異的45勝4敗，下周世界排名將衝到生涯新高的世界第5。

而值得一提的是，自從Williams在2014年完成衛冕後，這項賽事已經連續5年由不同球員拿到冠軍，分別是Flavia Pennetta、Kerber、Sloane Stephens、大坂直美、Andreescu。而在男子單打方面，由於球王Novak Djokovic出局，已經連續11年不曾有選手衛冕，

