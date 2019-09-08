2019年美國網球公開賽即將來到尾聲，「紅土皇帝」Rafael Nadal在男單決賽即將面對俄羅斯年僅23歲的網壇新勢力Daniil Medvedev，而這一場比賽也被視為是男子網壇世代交替的一戰。

雖然「四巨頭(Big Four)」在這十年的統治力堪稱無與倫比，而且Roger Federer和Rafael Nadal在2017、2018年的回春讓人驚艷，但不可否認屬於他們的時代已經來到了黃昏。且不說Andy Murray因傷一度在年初表態退役，Federer剛在溫網和美網都錯失賽末點被淘汰，Nadal則是大大小小的傷情不斷傳出。連現任球王Novak Djokovic都曾經遭遇過莫名的大低潮，空耗了將近2年的時光。

目前新生代好手如Medvedev、Dominic Thiem等人正在崛起，前者今年兩度在大師賽擊敗狀態絕佳的Djokovic，後者則是殺進到法網決賽。他們總有一天會將前輩們取而代之，雖然每年都會有這樣的話題冒出，但今年的美網讓一切開始真實起來。

不過Nadal對此似乎並不擔心，他認為這就是網球，一個時代總會結束。「我們不需要再守住這個時代了，我們已經打了差不多15年了。」他這麼說道，「總有一天，這個時代會結束。我已經33歲了，Novak(Djokovic)32歲，Roger(Federer)38歲，Andy(Murray)32歲。時鐘不會停止，這是生命的循環。我並不擔心，因為網壇總會出現偉大的冠軍。」

若今年再次奪冠，Nadal將捧起個人的第19座大滿貫金盃，距離Federer男單歷史最多冠的紀錄只差一個。Nadal表示他當然渴望能繼續拿到更多大滿貫，大就算不是如此，他仍然很滿意自己的職業生涯了。

