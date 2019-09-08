中秋節即將來臨，彰化縣埔心鄉埔心社區7日晚間舉辦中秋聯歡晚會，近千社區民眾在壽桃宮廣場進行烤肉大會，邀請藝人陳子強等多位明星到場演出，嫦娥拋繡球活動更是讓現場氣氛「嗨」到不行，社區發展協會理事長許增鏞說，明年還要擴大辦理。

不少民眾都說，中秋烤肉成慣例，不烤肉就不像過中秋節，埔心鄉埔心社區在壽桃宮廣場辦理中秋聯歡晚會活動，有烤肉聯誼外還有歌唱交流，主辦單位搭舞台上演嫦娥拋繡球，台上女子蓋起頭巾拋出以文旦柚包裝的「繡球」給台下的民眾，只要接到「繡球」的民眾就能拿到現金紅包，男女老少幾乎搶破頭。

埔心社區舉辦中秋聯歡晚會，將社區活動中心前的壽桃宮廣場擠得水洩不通，現場香味四溢，台下大家開心烤肉，台上有藝人精彩演出，現場氣氛是相當歡樂，許增鏞表示，透過這樣中秋聯誼活動，希望能夠凝聚社區活力，讓更多社區民眾一同為社區營造付出心力，活動一旁還有整台烤肉車免費烤給大家吃，讓村民玩得不亦樂乎。

這一場千人烤肉晚會可以說是最熱鬧的一場，參加烤肉的民眾，每一爐火繳交1千元的食材費用，不管你一家幾口人，都以爐為單位，7日晚間共開了63爐，除了烤肉派外，還有摸彩活動，薛姓民眾說，活動辦得很棒，今年參加摸彩又摸到一部腳踏車，這也是他連續三年摸到腳踏車。

嫦娥拋繡球活動中，許增鏞幫主持人小莓等人蓋上紅頭巾，再將柚子包裝的「繡球」拋給現場民眾接，藝人陳子強也搞笑演出，惹得民眾哈哈大笑。許增鏞說，每年的中秋烤肉晚會，社區內的大大小小都會回來，跟家人團聚一起，享受烤肉歡樂與團員，總共有1千多人一起來參加，並捐發票給華山基金會，讓大家提前歡度中秋佳節。