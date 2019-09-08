台灣量販店林立，市場競爭相當激烈，老字號的「家樂福」近年來瘋狂推出優惠及活動搶客，成功脫穎而出。然而，有網友就在 PTT 問及「台糖量販店為什麼不敵家樂福，要被併購了？」掀起眾人熱議，許多人紛紛神回「一句話」，直接點破關鍵。

原 PO 在 PTT 八卦版表示，他住在高雄，剛好他們那區有台糖也有家樂福，雖然台糖比家樂福早進駐，但他通常都是去家樂福購物，不過聽到歷史悠久的台糖關門大吉，還是會有點不捨，他認為「這邊的家樂福比較新，明亮的感覺，東西的話不一定比較便宜，台糖好像還有自己的豬肉特色？」並不解地詢問大家「為什麼台糖打不贏家樂福反而被併購呢？」

問題曝光，眾人答案一面倒，許多人都認為是國營、民營經營態度的差別，紛紛留言「不用心，反正國營企業賠也不關自己的事」、「國營、民營經營能力差別」、「國營跟民營的差別，民營比較重經營，台糖地都自己的，賣場還會虧…國營賺多錢也不會分紅，反而更累，過太爽了」、「國營的當然懶得行銷」、「國營不賺沒差，民營不賺吃屎」。

另還有網友分析台糖量店歇業原因，直指「台糖的商品更新速度不夠快，陳列略顯老氣，價格也打不過家樂福。但是能活 18 年還是有優點在，折扣給的很多，肉類商品很新鮮，很多市面上沒有的 3、4 線牌子，適合省錢的婆婆媽媽」、「陳列商品像是學校福利社，很難有購物慾」、「賣場氣氛差，沒活力」。（編輯：許苡晴）