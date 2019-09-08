炎炎夏日許多人都會想來一杯冰涼的汽水，喝下去真是清涼舒爽又解渴，但大多數人又怕喝下去變胖，因此都會選擇「零卡軟性飲料」。但近日國外研究顯示，這些「零卡」的飲料，通常都添加了「人工甜味劑」，而這些人工甜味劑，較容易引發循環系統疾病，導致比完全不喝的人高上 26% 的早死機率。





根據《美國醫學會期刊》刊登的最新研究指出，喝「零卡可樂」不一定比「可口可樂」更健康。軟性飲料普遍定義為酒精體積比不到千分之 5 的天然或人工飲料，例如咖啡、茶、果汁、碳酸飲料、乳製品、礦泉水等。而他們這個團隊在 1992 年到 2000 年之間，從歐洲各國蒐集了超過 52 萬名的受試者，其中有 45 萬名左右被納入，平均追蹤 16 年，而參加研究之前，受試者會被要求填寫喝飲料的習慣，包含碳酸飲料、濃縮果汁和能量飲料等等。

最後得到數據結果顯示，每月喝少於一杯軟性飲料的受試者中，有 9.3% 在研究期間死亡，而每月喝兩杯或更多的受試者，則有 11.5% 死亡。統計也顯示，一個月喝超過兩杯的群體，比起完全不喝含糖飲料的人，致死率多了 26%。因此就算是添加人工甜味劑的零卡飲料，也未必比一般的碳酸飲料健康。（編輯：王柏文）