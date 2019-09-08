▲炎炎夏日許多人都會想來一杯冰涼的汽水，喝下去真是清涼舒爽又解渴，但大多數人又怕喝下去變胖，因此都會選擇「零卡軟性飲料」。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲炎炎夏日許多人都會想來一杯冰涼的汽水，喝下去真是清涼舒爽又解渴，但大多數人又怕喝下去變胖，因此都會選擇「零卡軟性飲料」。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

炎炎夏日許多人都會想來一杯冰涼的汽水，喝下去真是清涼舒爽又解渴，但大多數人又怕喝下去變胖，因此都會選擇「零卡軟性飲料」。但近日國外研究顯示，這些「零卡」的飲料，通常都添加了「人工甜味劑」，而這些人工甜味劑，較容易引發循環系統疾病，導致比完全不喝的人高上 26% 的早死機率。


▲喝「零卡可樂」不一定比「可口可樂」更健康。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

根據《美國醫學會期刊》刊登的最新研究指出，喝「零卡可樂」不一定比「可口可樂」更健康。軟性飲料普遍定義為酒精體積比不到千分之 5 的天然或人工飲料，例如咖啡、茶、果汁、碳酸飲料、乳製品、礦泉水等。而他們這個團隊在 1992 年到 2000 年之間，從歐洲各國蒐集了超過 52 萬名的受試者，其中有 45 萬名左右被納入，平均追蹤 16 年，而參加研究之前，受試者會被要求填寫喝飲料的習慣，包含碳酸飲料、濃縮果汁和能量飲料等等。

▲軟性飲料普遍定義為酒精體積比不到千分之 5 的天然或人工飲料，例如咖啡、茶、果汁、碳酸飲料、乳製品、礦泉水等。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

最後得到數據結果顯示，每月喝少於一杯軟性飲料的受試者中，有 9.3% 在研究期間死亡，而每月喝兩杯或更多的受試者，則有 11.5% 死亡。統計也顯示，一個月喝超過兩杯的群體，比起完全不喝含糖飲料的人，致死率多了 26%。因此就算是添加人工甜味劑的零卡飲料，也未必比一般的碳酸飲料健康。（編輯：王柏文）

相關文章

▲ 16 歲徐小姐（左） 3 年前發現脊椎側彎，去年脊椎側彎的角度變大，今年利用暑假期間開刀治療，術後與父親（中）一同亮相。（圖／台北醫學大學附設醫院提供）

驚悚「背部隆起」！致病原因仍成謎　醫嘆：很難察覺

▲男子為了不願動手術強忍跛腳 20 年。（示意圖／圖中非當事人，取自 Unsplash ）

跛腳「有隱情」！男雙腳麻又痛忍20年　醫1招神解

▲最新研究顯示，過去「小酌無妨」的觀念恐要被推翻了。（示意圖／取自 Unsplash ）

小酌有益身心健康？研究狠打臉　揭密「最佳飲酒量」

更多文章

▲通常在用餐尖峰時間，好吃的餐廳若沒事先訂位，一定都會大排長龍，若是「肚子很餓」的客人千萬要先排隊，不然如果用插隊的方式，可能會讓其他顧客感到不開心。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

叫最大的出來！店員喊「誰要讓他插隊」　客人神捕刀嗆爆

▲英國外送員卓根在一次送外送的時候，從窗外看到一位正妹正在跟一名男子「床戰」，從那次以後，卓根便愛上了這種偷窺行為。（示意圖，與圖中當事人無關／翻攝自 pixabay ）

謎片上演？外送員偷窺正妹床戰　數月後竟上門喊：我也要

▲對一個小學生來說，真正富裕的生活「到底是什麼」呢？（示意圖／翻攝自 pixabay ）

童言真無忌？孩日記「負能量爆炸」　萬人高呼：真天龍人