阪神虎隊洋將 Yangervis Solarte ， 6 日被升上一軍，但他本人卻以「沒有幹勁」為理由拒絕這項調動。此舉使得阪神虎隊球團高層大動肝火，球團副社長兼本部長谷本修昨（ 7 ）日表示，「這不能原諒，球隊將難以立足」，並且宣布將與 Solarte 解約，結束 Solarte 短短 48 天的日本行，比觀光簽證時間還要短。

根據日本媒體報導， 6 日阪神將與廣島在馬自達球場比賽，將在二軍調整的洋將 Yangervis Solarte 升上一軍。但 Solarte 卻以「沒有幹勁」為理由，拒絕這項調動，在同一日回到大阪。

谷本修表示，已經和經紀人聯絡，並有了結論，方向是朝著解約前進「不太可能再穿著阪神的球衣了。」谷本修還說「這不能原諒，球隊將難以立足」。不過 Solarte 回到二軍也沒有參加練習，「不是不來練習，是不讓他練習」，也就是說是處於在家反省的狀態。

Yangervis Solarte 曾效力多支大聯盟球隊，曾經代表委內瑞拉出賽 2017 年 WBC ，今年來到阪神後雖然敲出隊史上第 8000 支全壘打，不過打擊狀況一直不佳，打擊率 0.188 ，全壘打 4 支， 9 分打點。