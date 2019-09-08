高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜日前談到高階人才流失，稱「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」，引發議論，並解釋是因海關陳情最近查到很多來台灣賣淫的、非法打工的。但隨後遭財政部打臉稱那屬內政部移民署業務，近日更以「和韓市長一起機會教育」為題在臉書粉專發文，稱在機場服務旅客的這些政府單位CIQS為「國境聯盟」，還用1張圖片說明大家各司其職，亦提醒民眾出入國門遇到困難時，找對人可更效率解決問題。

韓國瑜因「鳳凰開始飛走，來一堆雞」論述，引發軒然大波，他後來解釋會這樣說是因為「現在政府免簽，他接到很多陳情電話，有海關人員告訴他，很多新南向進來的人，沒錢也不會中英文，一個人來問他要去哪，說要去苗栗、南投山區觀光」，海關很懷疑他們到台灣的目的，尤其最近查到很多來台灣賣淫的、非法打工的。

不過，負責海關業務的財政部關務署卻表示，這是對海關業務有所誤解，韓國瑜轉述海關陳情內容，應屬移民署業務。

關務署還解釋，在通商口岸邊境機關包括C（Customs）指的是海關，負責貨物的通關；I（Immigration）指的是內政部移民署，負責旅客證照查驗的通關；Q（Quarantine）指的是衛生福利部疾病管制署、農委會動植物防疫檢疫局，分別負責旅客及動植物檢疫的通關；S（Security） 指的是內政部警政署航空警察局，負責旅客安全檢查的通關，即一般所稱「CIQS」，而對於旅客入境目的的檢查，應屬移民署業務。

財政部近日更在臉書粉專以「和韓市長一起機會教育」發文指出，不只是韓市長會誤解，相信大家也一樣霧煞煞，機場人來人往，集結政府單位一同為旅客服務，平時出入國門，或許只知道他們是邊境工作者。

財政部表示，其實他們有一個專業簡稱叫「CIQS」，財政部臉書小編還幫他們取了中文藝名叫「國境聯盟」，聯盟宗旨就是「邊境線在哪，我們就在哪。因此，當大家出入國門，見到他們的身影，記得一聲謝謝，若遇到困難，找到對的人可以更效率的解決問題。