移民署嘉義縣服務站在中秋節前夕，運用今(8)日上午時間，邀集近30位新住民一起揉麵團，DIY體驗製作月餅，透過「月圓人有情、餅傳新情意–新住民糕餅DIY」活動，讓新住民們將親手烘焙的糕餅，送到安仁家園分享給弱勢院童，享受慈善的喜悅。

移民署南區事務大隊嘉義縣服務站今天邀集近30名來自中國、越南、印尼等國籍新住民，一起在朴子國中家政教室，由退休家政老師陳美瑾引導教學，揉麵團體驗製作芋頭酥及鳳梨酥，體驗親手做月餅，及在台灣過中秋的異國節日。

移民署與新住民朋友透過「月圓人有情、餅傳新情意–新住民糕餅DIY」活動，親手學習做月餅，所做月餅除了自己及家人享用外，也將大部分的月餅，由新住民代表送到六腳鄉安仁家園分享給弱勢的院童，讓愛無國界、一起提前歡度中秋節。

活動中，新住民們非常開心的親手學習做月餅，雖然他們的家鄉也有中秋節，但對台灣的過節氣氛感到新奇，每一位都很高興能有參與活動，更快樂於將親手做的月餅，分享給弱勢的院童。

嘉義縣服務站林炳煌主任說，為擴大便民行動服務效能，服務站以「宅急便」到府服務之概念持續推廣多元文化，及規劃辦理本次新住民糕餅DIY活動，除提升多元文化融合，也讓新住民與安仁家園收容的新住民子女及無國籍院童，一起感受中秋民俗節慶的氛圍。