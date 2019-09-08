台北市長柯文哲，最近因為形容總統府秘書長陳菊是「胖版的韓國瑜」，與民進黨之間再度槓上。由於最近柯文哲頻頻情緒性的發言，不僅讓他的支持度逐漸下滑，就連臉書粉絲專頁按讚數也跌破兩百萬大關。由於鴻海集團創辦人郭台銘，傳出近日將宣布投入總統選戰，郭柯兩人合作的態勢相當明顯，郭台銘的支持度，會不會隨著最近柯文哲的脫序舉動而受到影響？對此郭台銘辦公室方面則回應，這僅是柯文哲與民進黨人士在玩的文字接龍，郭台銘辦公室幕僚、永齡基金會副執行長更以「曲棍球委員」，形容開啟這場戰火的民進黨立委段宜康，幫柯文哲說話的態勢相當明顯。

針對近日外界直指柯文哲疑似失言的態勢，郭台銘辦公室方面似乎不怎麼在乎，不僅不擔心可能會對郭柯兩人的合作造成影響，蔡沁瑜更直指這是柯文哲與段宜康之間的「文字接龍」，更以曲棍球委員稱呼段宜康，還要民進黨以及新潮流派系，應該要好好想想，為什麼改變了「韓國瑜」這三個字的定義？蔡沁瑜更贊同柯文哲的說法，表示「韓國瑜之所以會形成韓流，民進黨是最大的助選員。」

而外傳郭台銘為了佈局2020總統大選，傳出將會同前立法院長王金平在各地的王金平之友會，以及柯文哲遍佈全台的柯粉俱樂部，不僅設立22個連署點，更要在北、中、男、東各設立一個競選辦公室，以便於在離投票日僅剩下四個月時間內，積極佈局選戰。對此蔡沁瑜則回應，表示針對各方意見，辦公室方面都虛心接納，目前也已經收到超過二十項相關的大型建言，現階段也都依序在規劃當中。