台北市長柯文哲宣布組黨後，聲勢似乎不升反降，最近又陷入稱陳菊是「比較肥的韓國瑜」失言爭議，招來不少批評。素來心直口快、有話直說的夫人陳佩琪，今（ 8 ）日在臉書發文替先生柯文哲抱屈，陳佩琪說自己悟出「選舉要贏的方法了」：操作「反中、保台」，強調只有自己能夠守護台灣、再把和自己不同顏色的人通通抹成紅的。明顯在酸蔡英文。

陳佩琪今日在臉書發文，先是分享了今年生日湊巧與柯文哲一起錄節目，節目貼心準備了蛋糕要「做球」給柯文哲，結果柯文哲卻說「阿呦，這…這蛋糕也不是我準備的。」陳佩琪感嘆，夫妻結縭 30 年，柯文哲習慣過刻苦的生活，不好享樂，也從不過生日，加上亞斯不善表達心意的特質，總是比較注意生死攸關的大事。

陳佩琪透露有次肺腺癌開刀，住院時傷口的引流管脫落了，柯文哲接到通知後從 4 樓狂奔到 8 樓病房，「這輩子沒跑這麼快過」。讓陳佩琪體會到「柯氏浪漫」。

隨後陳佩琪話鋒一轉，透露自從柯文哲去年開始被質疑「台灣價值」後，她「才慢慢學習到政治是什麼東西了」。如今她已經「悟出選舉要贏的方法了」，其實好像不難，台灣選舉要贏很簡單，只要操作「反中、保台」，然後再強調只有自己有能力守護台灣，最後再使出一招，把和自己不同顏色的人通通抹成紅的，這樣要贏就十拿九穩了。

陳佩琪直言，有執政優勢的人，還有旅遊補助或前瞻計畫可以利用；沒執政優勢的人，就沒這招可用。陳佩琪感嘆，柯文哲取消台北市的重陽敬老津貼後，去年她跑選舉行程時，每場都有一個人會出來嗆我：「叫妳老公把錢還給我啦！」雖然嗆聲者都只有一人，但通常這句話就是新聞的標題。言下之意，似乎暗指有心人士刻意帶風向。（編輯：倪浩軒）