中秋將至，為陪伴寒士過節，人安基金會彰化平安站在介壽生活藝文館辦理「寒士慶中秋」活動，現場邀請300位寒士參加，現場同時提供義診、義剪，發放寒士就業包，希望能鼓勵更多寒士就業，同時也讓他們感受社會溫暖。

人安基金會彰化平安站長黃毓仁今（8）日表示，人安基金會調查發現，107年主動來平安站求助工作寒士共154位，經輔導轉介後有工作者132位，其中25位已可自立回歸社會，脫貧率有18.94%。另外有107位雖有工作，但收入不穩定，尚須輔導。為幫助寒士順利就業，發放寒士就業包(工作服、衣服、內褲、毛巾、香皂、牙膏牙刷、刮鬍刀等)，讓街友體面就業。

人安基金會感謝向心橋慈善會帶領30名義工協助活動順利進行，義剪團隊，秀傳醫院提供義診服務，彰化就業服務中心提供就業媒合服務，衛生所現場宣導防疫措施以及新北市音樂文化服務會帶來精采歌唱表演，帶動現場寒士熱鬧過中秋。

黃毓仁指出，69歲的阿明多年前曾是2家公司的老闆，家中過得幸福快樂的日子。某年與朋友談到簽六合彩，剛開始自認小賭怡情，但每簽必輸，不服輸的他越簽越大，幾年的簽賭致使家中生計、公司無法運轉，失去了事業，讓他妻離子散，流落街頭；經人安基金會協助安置，阿明他目前負責站內炊煮，每天協助發餐，生活過得非常充實，他說，「很感謝人安基金會給流浪者一份關懷、溫暖、重生的活力。」

人安基金會彰化平安站平日提供防飢、防寒避暑、防病、工作轉介、三節關懷等服務，中秋過後，寒士服務仍不中斷，鼓勵民眾每月100元支持平安站常年服務經費，就可與人安一起幫助「窮苦人」重新站起來，愛心專線：（04）7222812，劃撥帳號：22703614(戶名：人安基金會，備註：常年)。