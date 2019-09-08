馬來西亞老牌組合「雙蔚」吳蔚昇/陳蔚強，今(8)日在台北羽球公開賽男雙決賽，在決勝局對手一度握有5個賽末點的情況下，完成驚天大逆轉、終場以21:19、21:15、23:21神奇的奪冠，這也是他們今年繼年初泰國羽球大師賽後的第2冠。

首局，「雙蔚組合」韌性十足，從落後倒趕、最終以21:19先下一城；不過第2局徐承宰/催率圭早早掌握住局勢，將分數給拉開，以21:15將局數給追平。

決勝局南韓搭檔一開始就打出5:0領先，暫停回來之後南韓火力全開、不停的重扣，雙蔚在全場球迷的加油下努力救球，連續將球掃到漂亮的落點得分，將分數拉近到14:17，並且展現前奧運銀牌得主的抗壓能力，連續挽救5個賽末點，結果最終驚奇的以23:21逆轉獲勝。

本場比賽有不少馬來西亞的球迷到現場加油，而台灣的觀眾也是站在「雙蔚組合」這裡，成為他們另類的主場優勢。陳蔚強賽後也直言「雖身在台北，還是獲得這麼多的支持和鼓勵」，這也成為他們本場比賽永不放棄的動力。

「問題出現在第2和第3局，對手感覺一直掌握著優勢，我們處於落後但到最後也沒放棄。」當被問到此役的戰局，陳蔚強這麼說，「感覺對手最後有點緊張。」

兩人曾在里約奧運之後拆夥，近年再次搭配，目前世界排名第15，正在為奧運資格而努力，先前他們也表示短期目標會以擠進前8而努力。「拆夥後再合拍，還是覺得舊愛最好。」吳蔚昇笑著表示。

