U18 世界盃冠軍戰，由台灣對決將挑戰 5 連霸的棒球起源國美國隊。台灣此次挑戰隊史在該賽事的第 3 座冠軍，此役派出余謙先發主投，美國則推出左投的 Lucas Gordon 。台灣在投手陣全力封鎖的情況下，以 2 ： 1 擊敗美國，終止美國連霸，台灣奪得 U18 世界盃青棒的冠軍。

余謙一開局也展現自己豪邁的火球，一度飆達 150 公里，在首局度過亂流後，連續兩局讓對手 3 上 3 下， 5 局打完沒有丟分。不過7局遭遇小亂流，趕緊換上林昱珉中繼化險為夷。余謙 6.2 局被打 3 支安打， 7 次三振沒有出現保送。

前幾局攻勢也比較零星的台灣， 5 局下打線終於有所突破，王順和從美國先發投手 Lucas Gordon 手中敲出 3 壘安打，接著林子崴適時擊出 2 壘方向的安打，讓我國首開紀錄，取得 1 : 0 領先。 8 局上半羅暐捷在 1 、 2 壘有跑者情況下敲出安打再追加 1 分。台灣接著派出陳柏毓全力封鎖，美國打者難越雷池一步。

不過世界冠軍 4 連霸的美國，展現出棒球起源國的韌性。9局下半絕地大反攻，2出局後敲出安打形成 1 、 2 壘有跑者，接著 2 壘方向強勁飛球，卻打到 2 壘手手套彈出來， 2 壘跑者一口氣回到本壘幫助美國破蛋。接著美國繼續起用代打，但右外野方向飛球被接殺，比賽結束，台灣以 2 ： 1 擊敗美國。

此戰勝利後是台灣在 U18 這個層級奪得的第 3 座冠軍，也是台灣繼 2010 年以後第 2 座冠軍。輸球的美國隊則是第 12 座亞軍，也終止美國在 U18 世界盃的 4 連霸。