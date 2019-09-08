台北市長柯文哲。
▲台北市長柯文哲。（圖／記者丁上程攝, 2019.9.8）

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一向靠著網路族群及年輕族群支持的台北市長柯文哲，最近遭遇新一波的危機嗎？柯文哲臉書粉絲專頁，最高按讚人數一度來到212萬，結果卻在領銜創立「台灣民眾黨」後，按讚人數逐漸下滑，更在日前直呼「陳菊是比較肥的韓國瑜」一席話，讓臉書按讚人數再度直直落，截至目前為止已經跌破198萬，創下史上新低，對此柯文哲似乎看得很淡，「月有陰晴圓缺，人有悲歡離合，人生不可能每天都在過年的」，柯文哲說，會請幕僚去了解背後原因。

回顧過去柯文哲臉書按讚人數紀錄，198萬這個數字似乎是個門檻。原因在於去年11月24日柯文哲的連任之戰當天，他的臉書粉絲專頁按讚數就是198萬，也被視為是「粉絲人數基本盤」，連任後逐步上升至212萬。現在按讚數198萬門檻失守，且還有持續下探的跡象，儼然已經成為柯文哲的人氣危機。

針對臉書粉絲專頁「掉讚」一事，柯文哲本人似乎還是看得很淡，「中秋節快到，月有陰晴圓缺、人有悲歡離合，人生也不可能每天過年，上上下下起起伏伏，還好啦！」現場記者也追問，是不是中秋節過後就能谷底反升，讓按讚數再度上升？對此柯文哲則表示，「要往上也要努力，沒有一場戰爭是用防守打贏，每場戰爭是用不作為打贏，掉到一個程度，就要開始想怎處理。」

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