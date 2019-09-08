國民黨總統候選人韓國瑜今（8）日於三重幸福水漾公園舉辦造勢晚會，據主辦單位表示在接近晚間7時30分左右，宣布現場人數已經超過30萬人；前行政院院長張善政也上台力挺韓國瑜，張善政致詞時提出「口號治國、債留子孫、破壞民主」三大罪狀砲轟蔡英文治國無能，並說「若2020台灣要贏，票投國瑜、台灣就贏」。

韓國瑜在今日新北市的造勢活動，許多國民黨大老都到場聲援，包括席主席吳敦義、前總統馬英九、前黨主席洪秀柱、前台北縣長周錫瑋、林豐正以及高雄市副市長李四川、國政顧問團總召張善政等人都輪流上台致詞，營造大團結氣勢，破除黨內「換瑜」傳言。

張善政說，很多人問他「韓國瑜為什麼這麼想選總統？」張善政表示，並不是韓國瑜想選總統，而是因為蔡英文做太爛、大家才會這麼期待韓國瑜出來選總統，張善政也說，目前的情況，只有韓國瑜可以打敗蔡英文。

至於為什麼要「下架蔡英文」？張善政提出三大罪狀。一是口號治國，蔡英文曾說謙卑、謙卑、再謙卑，曾說勞工是她心頭最軟的一塊，但卻不謙卑、《勞基法》的修法也沒辦法讓勞工滿意，搞得台灣百業蕭條；第二是債留子孫，前瞻計畫花了一大堆錢、把不成熟的太陽能跟離岸風電拿出來，每年要多花一堆錢，都是以後孩子要付的錢；第三是破壞民主，2018年公投明明就已經通過以核養綠，政府卻堅持2025要收掉核電廠，監察院、大法官腦袋裡都只有顏色，沒有大腦，只有口譯哥、吳音寧那樣的人吃香喝辣。2020若台灣要贏，那就票投國瑜、台灣就贏、下架小英、台灣就贏。