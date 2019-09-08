國民黨總統參選人韓國瑜今（8）日晚間在新北市三重水漾公園舉辦造勢晚會，前總統馬英九出席力挺，並說九二共識讓兩岸有互信，但是蔡英文政府不接受，導致台灣經濟下滑、貧富差距擴大；馬英九認為，「兩岸都堅持一個中國原則，但是認知各有不同，可以用口頭方式各自表述。」

馬英九表示，我們一定要團結一致、撥亂反正，民進黨在執政時，台灣有嚴重倒退現象，但是民進黨不悔改、踐踏台灣民主，台灣經濟成長不但下滑，處在全世界後半段，出口經濟連續八個月萎縮，許多經濟學家都擔心能不能維持百分之二，國民消費力降低，餐廳一間間倒閉，「九二共識最大的功能就是兩岸能建立互信，民進黨執政下，互信已經不存在！」

馬英九說，因為兩岸之間沒有互信，中國停止陸客自由行，團客也減少，台灣損失1500億損失觀光產值，200萬位觀光業從業人員工作無著落，成為民進黨祭品；此外，蔡英文政府現在花錢補助東南亞的旅客，但很多人不見得是觀光客而是賣春的人，用這樣的方式會製造社會問題。

馬英九指出，蔡總統經常說台灣的經濟是20年來最好，但是主計處最新公布的數據，全台收入前百分之二十的家庭，跟收入後百分之二十的家庭，竟差了6倍，是十年來最高，民進黨讓貧富差距擴大。

此外，蔡英文政府不接受九二共識，九二共識是1992年11月，由海基會在總統的同意，與海協會所簽訂的，「我們的共識就是在台灣邁向統一過程中，兩岸都堅持一個中國原則，但是認知各有不同，可以用口頭方式各自表述。」