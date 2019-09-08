國民黨總統參選人韓國瑜今（8）日在新北市舉辦「2020新北出發」萬人大造勢，主辦單位聲稱現場聚集40萬民眾；韓國瑜發表他的四大理念，包含全力捍衛中華民國、熱愛中華文化、堅持自由民主及莫忘世上苦人多，最後獻唱「浪子回頭」與韓粉大合唱。

韓國瑜發表參選的四大信念，其一是全力捍衛中華民國；韓國瑜說，2020年若輸掉大選，讓無德無能的民進黨再執政四年，中華民國就會再倒退，但蔡英文猶抱琵琶半遮面，哪有總統這麼不愛國家？雙手打拚看盡人生百態，蔡英再執政四年，中華民國可能亡國。

韓國瑜的其二理念為熱愛中華文化，認為民進黨執政這三年半，從教課書動手，「儒釋道陪我們成長，要斬斷嗎？」他不能同意民進黨改課綱，並斬斷中華文化！「大家去拜廟的時候問一問媽祖、關公，支持斬斷中華文化嗎？」

韓國瑜的其三理念為堅持自由民主，強調台澎金馬、中華民國的食衣住行育樂，充滿自由、民主的空氣，但「看見香港在流血，蔡英文在補血」，一個執政黨立法院過半，三年半拿不出成績單，經濟、兩岸、外交一籌莫展，「今日香港明日台灣完全胡說八道，蹭香港興災樂禍。」

韓國瑜第四個信念為「莫忘世上苦人多」，政治人物要作威作福還是做牛做馬，都在政一念之間，沒有照顧弱勢、關懷社會的政府，應該要被下架；韓國瑜希望大家跟隨他的政治四大理念，唯一的武器是2020年1月11日手上那張神聖選票。