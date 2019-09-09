近年台灣外送市場快速崛起，有別於傳統的店家自行外送，越來越多餐廳、攤販、小吃店與外送平台合作，同時又以Uber Eats、Foodpanda兩間外商為大宗。根據統計，上班族平均每個月花費3千元吃美食，隨著外送平台興起，也打開了不同的市場，但是外送平台究竟對產業造成了什麼樣的影響？消費者的飲食行為又產生了什麼改變？

現年28歲的許小姐是一名文字工作者，獨自在台北租房的她平時3餐都靠外食解決，偶爾也會選擇外送服務平台，「有時候不想出門或是要在單一地方久待的時候，外送平台真的滿方便的，又和一般餐廳外送不同，打開APP選擇很多，等候時間也不長，但是也沒有辦法很常叫，因為單價還是比較高。」許多餐廳業者與平台合作，為了維持利潤，平均會將餐點調高至一般售價的3成，「一餐平均會到200元左右，還是比自己出去買來的貴。」許小姐說，各個不同的平台不定期推出的優惠活動，也會影響使用APP的選擇。

27歲的謝先生是朝九晚五的上班族，平時上班或是假日休假都會選擇外送平台服務，對於外送服務的便利相當有感，「平常在公司因為附近比較難覓食，就會和同事一起叫外送，如果是假日睡到下午，懶得出門的時候都會叫外送，其實滿方便的。」但也因為如此，每個月的基本開銷也比平常來得高，「有時候想想，這也是一個滿奢侈的行為，不過出門可能會花更多錢，可能有利有弊吧！」

雖然外送平台方便，但是背後犧牲的可能是第一線外送員的勞動環境。在Ubereats擔任外送員1年的小梁說，現在接到的單量跟以往相比明顯變少，除了廣招外送員入行外，同業的低價競爭也是一大原因，兩大外送平台互相較勁，近幾個月接連推出免外送費活動，雖然需要大量人力，但也因為新血大量加入，每個外送員獲得的接單數量也大幅減少。

「以前1個小時可以接到4單，現在1個小時有1單就要偷笑了。」小梁表示，雖然外送員的收入比一般工作來得高，但是相對要面臨高工時的消耗，有時候甚至因為人生地不熟而被開紅單，2天的收入可能就泡湯，有些人甚至為了拿到達標獎金加快車速、交通違規，其實相當危險，因為車禍而造成的損失也全權由外送員自行承擔，但由於景氣不如以往，也只能鋌而走險。

根據1111人力銀行今年4月的調查顯示，上班族平均每個月會花3千元品嘗美食，隨著宅經濟發燒，上班族享用美食的方式也出現改變，外送平台對於外食族來說省下不少心力，高達7成5的上班族會叫外送，原因包括外送平台很方便(54.9%)、天氣不好不適合出門(45.9%)、沒時間親自採買(33.3%)、花小錢代勞覺得划算(30.6%)。

104人力銀行人資長鍾文雄說，其實現在出外用餐都會發現，從餐廳到小吃、飲料店都能發現很多外送員的蹤影，國人、尤其年輕一代的飲食習慣確實因為外送產業興起而改變，對餐廳來說除了生意變好，也有「汰劣存良」的正面影響，對於品質好的店家生意會越來越好。

兩大外商外送平台近期大量招工，面對越來越多人兼職、全職投入外送產業，鍾文雄指出，除了普遍低薪的影響，讓想要賺外快的上班族增多，有別於朝九晚五的上班模式，外送工作更加彈性與自主性，符合年輕人對於工作的想像，但這也隱藏了其他潛在問題，除了要承擔交通意外的高風險與高工時勞務外，對年輕人的履歷專業累積沒有幫助，可能因此耗費青春。

此外，鍾文雄也提到，外送平台的興起，對國家人才發展政策也不是一個好的風向，當任職高風險工作的人變多，國家會支出更多醫療保險費用，也會增加很多國家在設保上的困難。