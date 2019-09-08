▲唐綺陽本週星座運勢。（圖／大慕影藝提供）
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【唐綺陽星座運勢週報9/9-9/15】

重要星象：諸星在處女座，水、金將進天秤，海、木、火入三角相位

諸星目前仍在處女座，意味著生活處於忙碌的狀態，注意情緒、避免脾氣爆發，也會講究細節，注重健康方面的資訊。週六水、金同時進入天秤，當心行星位移的亂流，注意細節、避免粗心，小心被挑毛病，天秤座即將當紅、出運，在乎事情的公平與協調狀況，有失衡之處則拿出來檢討。海王、木星與火星形成三角入相位，事情有被揭密的機會，原本被草率帶過的事情，將被審慎處理，會有被找碴的感覺，但對於事情有正向的幫助。

工作注意：白羊、金牛、雙子、雙魚
白羊：暫緩腳步，重新布局
金牛：有出國機會，現在的佈局規劃將會影響深遠
雙子：工作能量強，百戰百勝、捷報頻傳
雙魚：遇到麻煩人物，要保有雅量

桃花注意：巨蟹、處女、天蠍、水瓶
巨蟹：單身者有機會遇到博學多聞的對象
處女：學習展現柔軟，桃花運會更佳
天蠍：切勿只看顏質，不重品質
水瓶：感情卡關，應耐性慢慢來開解

財運注意：獅子、魔羯
獅子：投資理財易獲得回報
魔羯：財運佳，花錢或收錢皆有好運氣

健康注意：天秤、射手
天秤：切勿急躁，當心交通上有小狀況
射手：勿過度鐵齒，小心會有後遺症

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