台南黃姓男子與鄰居陳姓男子因故發生口角，遭陳嫌持水果刀刺殺，陳嫌被逮，警方依殺人未遂罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方訊後無保飭回，令被害人與鄰里無法接受。檢方表示，警方移送時沒有被害人筆錄，且相關事證難證明被告具有殺人犯意；警方則聲明，移送時案卷已說明被害人筆錄會「補送」。

台南地檢署表示，警方建請羈押之記載並無拘束檢察官之效力；檢察官審酌是否構成殺人未遂，會綜合考量主客觀因素，該案依警方移送之事實，綜合被害人傷勢、現場情狀、當事人及證人供述，檢察官認尚難證明被告具有殺人犯意，難以認定已構成殺人未遂犯行，故諭知限制住居。

台南地檢署指出，警方移送時並沒有被害人筆錄，移送時被害人尚未對被告提出告訴，而傷害是告訴乃論之罪，故亦難據以有反覆實施傷害犯行之虞聲請羈押。

該案被害人黃男（40歲），9月6日帶妻小回台南安南區娘家提早過中秋，晚間走出屋外抽菸，鄰居陳姓男子（33歲）嫌犯騎車返家，陳男不知何故突然冒出1句「看Ｘ小」，陳嫌停妥機車後，就從背包裡拿出水果刀朝他走來，黃男反應不及，右手臂被刺1刀；黃男試圖奪刀未果，閃避時又不慎跌倒，陳嫌持刀衝上前，再朝他雙手與背部猛刺3刀。

南市警第三分局偵查隊副隊長陳東輝指出，被害人黃男與鄰居陳嫌發生口角，陳嫌持水果刀刺傷被害人，警方獲報立即出動，陳嫌主動交付水果刀1支，全案訊後於7日下午將陳嫌以殺人未遂罪嫌移送台南地檢署偵辦，並建請檢察官聲押陳嫌。

被害人右肘開放性傷口6公分，左肩、左胸、背部開放性傷口各2公分，其餘擦挫傷3處；傷勢並非嚴重到無法做筆錄，為何案發後沒製作被害人筆錄，警方說明，案發當晚醫院告知警方被害人必須留院觀察，因此，警方請被害人黃男隔天再至派出所製作筆錄，被害人黃男並提告殺人未遂。

警方指出，移送時已明確告知檢方，被害人筆錄後補，也建請檢方羈押，結果檢方將嫌犯無保飭回，僅限制住居；檢方則認為，警方應知聲請羈押之相關作業規範，嫌犯一移送，檢方須立即啟動訊問，雖警方表明被害人筆錄後補，但何時製作？又何時能補送？警方也無法提出明確時間。

再者，檢方綜合被害人傷勢、現場情狀、當事人及證人供述，檢察官認尚難證明被告具有殺人犯意，難以認定已構成殺人未遂犯行，亦無反覆實施傷害之虞，不符羈押之要件。