國民黨總統參選人韓國瑜8日晚間在新北舉辦造勢活動，除發表四大參選的理念，也說自己近來被嚴重抹黑，都覺得自己不像韓國瑜了；最後獻唱《浪子回頭》象徵自己曾經迷失、荒唐，但願意改變、爭取支持。

韓國瑜表示，「我曾經迷思，我也曾經荒唐，我也曾經當過酒國英雄，但是那些都離我遠去，只要人民願意投票給我」，他承諾將全力以赴，做好政務官應做的事情；他也提到自己今天身穿白襯衫，是為了讓黑韓的人，「變全世界的笑柄」。

韓國瑜指出，謝謝支持者不離不棄，不被謠言扭曲而失去信心，「上周一被傳跳樓自殺，後來又復活，接著又被提醒老婆跟人十指緊扣，後來50幾位日本人來，我又被人格抹殺，下次韓國瑜會不會變成吸毒殺人犯？變成十惡不赦？早上都要照鏡子，看自己像不像韓國瑜！」

韓國瑜說，台灣2300萬為民眾，勤勞、認真、善良又喜歡儲蓄、對人溫暖，台灣應該是非常陽光的地方，但這段時間他被嚴重抹黑，越來越不像韓國瑜，「前後左右看一下，每一個人眼睛都像獵豹，這段時間被黑成這樣！」希望民眾用選票支持他。

韓國瑜不僅也依約演唱「茄子蛋」名曲《浪子回頭》，象徵自己曾經迷失、荒唐，但願意改變、爭取支持外，甚至更加碼演唱《月亮代表我的心》，現場民眾也拿出手電筒，讓台下變成浪漫的燈海