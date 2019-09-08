高雄市長韓國瑜，經過國民黨內總統初選出線，正式由黨中央提名出戰2020總統大選後，首場造勢活動就選在新北市三重的水漾公園。不過造勢活動流程一改再改，不僅主角韓國瑜遲到，前總統馬英九在台上致詞時，更數度被主持人許淑華等人打斷，最後現場更直接制止馬英九繼續發言，讓他在台上傻眼直呼「我還沒講完」。而造勢活動結束後，台北市議員羅智強、徐巧芯等人更直接在臉書上開砲，徐巧芯更直指這樣的行為「是一種羞辱」。

還原當時現場，原本按照流程，韓國瑜應當在晚間七點五十分上台進行15分鐘的短講，不過韓國於本人卻延遲到八點三十分才到場，而因為現場活動延遲的緣故，原本應當在晚間七點半前就完成演講的馬英九，卻被延遲得到八點十分左右才能上台。結果直到韓國瑜到場後，現場主持人接獲通知，但馬英九卻還在發言中，疑似是因為擔心影響到韓國瑜的上台時間，主持人也首次打斷演講，並呼喊「國民黨加油、韓國瑜當選」等口號，之後馬英九也繼續發言並未終止，此時台下韓粉們甚至開始傳出噓聲，也讓台上主持人們相當尷尬，便直接打斷馬英九的發言，更讓台上的馬英九直呼「我還沒講完！」

造勢活動結束不到半小時，曾經擔任馬英九辦公室發言人的台北市議員徐巧芯，也透過臉書粉絲專頁發文表達不滿，表示「不應該這樣在別人演講結束前打斷對方的發言，這對台上的演講者而言是一種羞辱。」徐巧芯也還原當時現場，「不知是否韓總統候選人行程有耽擱，遲遲沒出現，等了一小時後馬前總統只好上台發表演講，內容也都是幫著韓總統候選人的。他並沒有講的比較長，而是按原本雙方規劃的時間擬定的同等長度講稿。」沒想到演講到一半，韓國瑜姍姍來遲，「台下韓粉開始鼓譟要馬下台，馬前總統說『我還沒講完』，卻被主持人打斷，中斷了演講。他還是很有風度地在台上舉起韓總統候選人的手替他助選。」

徐巧芯的文字中，感覺出充斥怒氣，「有任何韓粉要罵我他奶奶的，嚷嚷要開除我黨籍，或抹黑我說我在黑韓；我只告訴你，我問心無愧，請不要把馬前總統的風度，或任何人的團結當成理所當然的事情。」徐巧芯最後也說道，「尊重彼此，才有互信；有了互信，才有可能有真正的團結。」

總統府前副秘書長、台北市議員羅智強，當韓國瑜在水漾公園舉行造勢活動時，羅智強也在三重捷運站外進行街講，而活動結束後，他也在臉書上發文表示，「當我看到，馬英九在韓國瑜的造勢場，演講到一半就被打斷請下台，我要説，這對一個到韓國瑜場情義相挺的前總統來説，是很失禮的。」羅智強更呼籲韓國瑜應妥善處理此事，不要又變成了別人分化藍營的理由。

羅智強也表示，「我也知道有些韓國瑜的支持者並不喜歡馬英九。」但羅致強強調，「馬英九是『受邀』出席韓國瑜的造勢場的，如果對韓國瑜沒加分，韓國瑜也不會請馬英九來站台。既請而來，就應以禮相待，這是最起碼的人情道理。」