台灣手搖店林立，無論男女老少，每到夏天大家就喜歡來一杯清涼飲料解暑，不少人也會自己在家 DIY，然而，日前有網友就在 PTT 問及「泡出比飲料店好喝的鮮奶茶很難嗎？有什麼技巧？」結果意外釣出許多行家出面解答，紛紛透露手搖店不能說的「靈魂關鍵點」。

原 PO 在 PTT 八卦版表示，鮮奶茶應該就是「鮮奶 + 紅茶 + 冰塊」，鮮奶部分，雖然店家會寫營業用，但要買到和店家一樣的品牌並不難，他說，自己紅茶都用知名品牌或不知名茶葉，直接沖 100 度熱水到杯子裡，過幾分鐘後再丟透明冰塊、加入鮮奶，「雖然也蠻好喝而且蠻清爽的，不過就是比不上 50 嵐或星巴克那種感覺。」

原 PO 提及，他也曾直接把熱紅茶冷凍成冰磚再加入鮮奶，雖然會變得很濃郁，但味道有點太濃，和飲料店那種又濃郁又靈活的感覺不太一樣，這也讓他不禁好奇「到底要有什麼關鍵或技巧，才能泡出比飲料店好喝的鮮奶茶呢？」

問題曝光，立刻掀起熱議，許多網友紛紛留言「紅茶好像用 80 幾度就好，不用太高溫」、「妳紅茶煮完，需要醒茶不然會苦，水的溫度也有關，泡的時間也不能太長」、「糖很重要，茶包要找茶香較重的」、「糖很重要 +1，能讓紅茶跟牛奶更加調和，至少要放一點點，要用什麼糖？牛奶也要挑，不是每一種都適合煮，紅茶葉要挑味道重一點的，紅玉拿來煮 OK，但會比較可惜，味道沒有單喝豐富」、「紅茶、冰塊、牛奶、糖的比例要正確」。

另還有人透露「以前在簡餐店打工時，鮮奶茶我們都會加一點奶水進去」、「營業用牛奶通常都有調整過配方喔，不是單純的牛奶。下次可以試著加一點鮮奶油，喝起來就會比較像飲料店的鮮奶茶」、「要把空氣搖進去，打奶泡那種概念」。（編輯：許苡晴）