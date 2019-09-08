隨著債券殖利率跌至歷史低位，渴望穩定收益的投資人轉向以股利為重點的基金，目前有數百支 ETF 提供遠高於指標 10 年期國債殖利率的回報，其殖利率在全球降息的歷史性走勢中下跌至約 1.5% 左右。

晨星分析師們對 5 支 ETF 給予高度評價，他們檢視了支出比率、基金如何權衡某些股票以及追蹤錯誤等技術面因素。

如先鋒高股利殖利率 ETF (Vanguard High Dividend Yield ETF) 在 5 支 ETF 中的股利率最高，為 3.12%。標準普爾 500 指數的股利殖利率約為 1.85%。

其次是 Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD-US) 的 2.9%、FlexShares Quality Dividend ETF (QDF-US) 的 2.86%、WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN-US) 的 2.84%，以及 SPDR S&P Dividend ETF (SDY-US) 的 2.43%。

晨星分析師 Daniel Sotiroff 表示，「這是個前瞻性的評估，」「如果基金廣獲市場好評，我們相信它會在整個市場週期中，報酬率超越所屬基金類別之中位數。」

這些基金都針對獲利或品質進行篩選，這意味著它們更有能力繼續支付股利，它們中部分也比其他追尋殖利率的基金的更重視成分股的穩定度。

Sotiroff 說，「這將使投資組合傾向於更有可能獲利和穩定的大型企業，它也將同時降低投資組合中不必要的輪替。」

這些基金的最大持股包括熟悉的個股，包括 AT&T (T-US)、埃克森美孚 (XOM-US)、Verizon Communications (VZ-US)、英特爾 (INTC-US)，目前支付股利約在 4% 和 5% 間。

由於聯準會 (Fed) 預計將在今年繼續息以應對經濟放緩，因此低利率將繼續存在。前 Fed 主席葛林斯潘亦曾表示，負利率遍及美國「只是時間問題」。

Vanguard High Dividend Yield ETF 價格走勢

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