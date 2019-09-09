西班牙名將「蠻牛」Rafael Nadal今(9)日在美網男單決賽，挑戰個人在此的第4座大滿貫金盃，不過卻遇上俄羅斯新星Daniil Medvedev的攔阻，雙方激戰到第5盤，Nadal在一度被逼出破發點的情況下挺住，最終以7:5、6:3、5:7、4:6、4:6驚險奪下生涯第19座大滿貫冠軍。

充滿爭議、個性鮮明的Medvedev今年狀態絕佳，在辛辛那提和蒙地卡羅兩項大師賽，連續擊敗擊敗球王Novak Djokovic，此次在美網他也戰勝過Stan Wawrinka和Grigor Dimitrov等好手。

兩人首盤就打得相當激烈，戰到局數5:5之後，Nadal率先取得突破，連拿2局先下一城，次盤他更是趁勝追擊，以6:3再拿下一盤，盤數上取得2:0的絕對領先。

不過沒想到Medvedev在被逼上絕境之後，反而被激發出了全部潛能，第3盤纏鬥到最後以7:5拿下，第4盤他又再度以1個發球局的優勢，用6:4將比賽逼進決勝盤。

在被連趕2盤的Nadal，在第5盤一開始有些不穩，讓Medvedev在他的發球局曾經拿到過破發點，但他臨危不亂，化解後反而連破對手兩局，取得5:2聽牌的優勢，Medvedev神勇的連扳兩局，並且在第10局獲得過破發點，不過Nadal在腿有傷勢的情況下，膽大心細的上網和放小球，終於拿下了冠軍點。

Nadal贏球後，拿下他今年的第2座大滿貫冠軍，也是他生涯第19座的大滿貫冠軍，距離Roger Federer的紀錄僅僅只差1步，他賽後也激動的流下英雄淚。

