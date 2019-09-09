當買方下定決心買房時，通常都會進行議價，不少人會用開價的八成（折）來出價，不過並非每個人都能順利達成協議。然而，一名疑為房仲業者的網友就在 PTT 分享買房的出價技巧和觀念，結果貼文曝光，許多網友都深表認同，紛紛推爆。

原 PO 在 PTT「home_sale」版中舉例，假設幾年前有個買方用 1000 萬買了一個當時價值 1000 萬的房子，直到現在他要出售時，房子的行情一毛未漲也未跌，此時若屋主想賺 200 萬的話，底價就是 1200 萬；若屋主想賺 150 萬的話，底價就是 1150 萬；若屋主想賺 100 萬的話，底價則是 1100 萬，因此，要是屋主想在底價之上加開 300 萬讓買方去殺價的話，開價分別就是 1500 萬、1450 萬、1400 萬；要是屋主想在底價之上加開 250 萬讓買方去殺價的話，則開價分別為 1450 萬、1400 萬、1350 萬，以此類推。

原 PO 接著提到，假設今天屋主只想賺 50 萬，又只想多開 50 萬來賣的話，以這個例子來看，底價就是 1050 萬，而開價就是 1100 萬，他並分析 3 種情況，首先，用開價 9 折出價→ 990 萬，但這方法殺的不夠多，一邊人都會跳過。其次，用開價 8 折出價→ 880 萬，這折扣跟屋主底價相差 170 萬，屋主倒賠 120 萬。另外，用開價 7 折出價→ 770 萬，已跟屋主底價相差 280 萬，屋主甚至已經倒賠 230 萬，基本上行不通，別說是屋主不答應，仲介可能都不太理你。

至於一個價值 1000 萬的房子，如果屋主開 2000 萬在賣，試想「今天你透過仲介殺了 200 萬、500 萬、800 萬，你會開心嗎？想必不會，因為你知道你還是買貴了！」而若是「今天你透過仲介用 800 萬、500 萬、200 萬買到，你會開心嗎？廢話！因為你知道鐵賺的，就是賺多賺少嘛！」

因此，他便分析指出，出價的時候，該思考的是「如何更便宜買到房子」而不是「逼屋主跳樓」，這樣才能同時「佔到別人的便宜」，又「有機會成交」！而出價最中立的依據就是標的物本身的「價值」，原 PO 也表示，價值通常不是一個數字，而是一個範圍，例如：520~560 萬、1000~1100 萬，其中價值範圍的大小則依估價方法不同，而有不同大小的範圍，同時也因估價方法不同，同樣的物件價值也不盡相同，「收租投報率很高的房子，對自住客而言很可能就只剩下一半的價值」。

貼文曝光，隨即被網友推爆，許多人紛紛贊同原 PO 想法，「中肯，推！」「好久沒有值得大推的好文，坐等沙發等待大大的好文分享」、「錨定效應，看完大概也懂了」、「這篇不錯」、「期待下一篇分享喔」。（編輯：許苡晴）