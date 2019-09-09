▲梁靜茹（左圖）坦承婚變，好友范瑋琪發聲惹議。（圖／資料照、翻攝微博）
▲梁靜茹（左圖）坦承婚變，好友范瑋琪發聲惹議。（圖／資料照、翻攝微博）

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41歲「情歌天后」梁靜茹上月中驚傳與丈夫趙元同（Tony）離婚，男方事後發聲駁斥，昨（8）日女方公開證實「已經簽完離婚協議書」，正式切割9年夫妻情，先前說「兩年就知道」的閨密范瑋琪（范范），當晚以「我從來不是大嘴巴」發文替自己平反，此舉遭網友砲轟，她不久便刪除貼文。

▲梁靜茹（左）跟老公趙元同（中）一家三口照片。（圖／翻攝趙元同微博）

▲梁靜茹在新專輯分享會上痛哭。（圖／特約記者黃彥凱攝, 2019.09.08）
▲梁靜茹在分享會上忍不住落淚，會後坦承已與丈夫簽字離婚。（圖／翻攝微博、特約記者黃彥凱攝）

范范日前被問到好友離婚，透過經紀人回應「兩年就知道」，昨梁靜茹舉辦《我好嗎？－太陽如常升起》新專輯分享會，受訪時表示，「謝謝大家的關心，我收到了。我跟趙先生已經簽完離婚協議書，但是有些程序還沒進行完畢」，承認婚變同時也透露小孩會由兩人共同扶養。

當天晚上，范范在微博PO文，「我從來不是大嘴巴！保護！永遠…保護妳、守護妳、陪伴妳～愛妳」，讓人聯想在呼應先前爆料梁靜茹婚姻早有裂痕的說辭，似乎強調自己當初發言有所本，而非八卦傳聞，洗冤意味明顯。

▲范范發文隨後秒刪。（圖／翻攝微博）

孰料，貼文一出遭部分網友酸，「戲精一樣…情商真低」、「只有我覺得她很做作嗎」、「以前不覺得她怎麼樣，現在覺得她好煩」、「能別說話了嗎，你姐妹哭了，先去安慰吧，別發文了」，但也有人力挺，「梁静茹不介意就好啦，大家不要再罵了，就算做錯了，也沒對不起網友啊。」范范隨後移除該則貼文。（編輯：楊穎軒）

▲梁靜茹曾PO照宣示與范范閨密情不變。（圖／翻攝微博）

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