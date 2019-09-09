台索邦誼引發外界關注，總統蔡英文今(9)日特別在總統府接見索羅門群島外交部長馬內列，蔡英文強調，「台灣是國際社會上負責任、肯奉獻的夥伴」，這句話不是口號，而是每天在實踐的工作。

外媒報導，我南太友邦索羅門群島政府，正考慮與中國建交，引發國際關注。為此，蔡英文今天特別在總統府內接見索羅門群島外交部長馬內列。外交部長吳釗燮及索羅門群島駐台大使王哲夫陪同，國安會秘書長李大維也在座。

蔡英文致詞時表示，非常高興在總統府與訪團見面，馬內列部長與貝克（Collin David Beck）次長都曾經來過台灣，這次是馬內列部長第一次以部長身分來訪。她要向兩位老朋友表達誠摯歡迎之意。

蔡英文指出，中華民國台灣跟索羅門群島建交至今已經36年，索羅門一直是台灣在國際上非常堅實的朋友，也在聯合國的大會、專門機構以及會議上，大力支持台灣。

蔡英文說，好朋友就應該要常常相聚，而台灣與索羅門群島就是最佳的例子。今年8月索羅門群島國會歐提議長率團來到台灣，參加「亞太國會議員聯合會」年會。隨後，我外交部長吳釗燮就去參加「太平洋島國論壇」，並在蘇嘉瓦瑞總理的見證下，與馬內列部長簽署兩國國民互免簽證協定。

蔡英文表示，台灣今年為了推動「世界衛生大會」（WHA）業務，外交部拍了一支影片，提到一位索羅門群島醫師波波拉留學台灣，並且返國行醫的故事。波波拉醫師說，「一切是從台灣開始的」，他親身感受到台灣護理保健的制度和服務，也告訴自己，回國後要在鄉間開一間診所。

蔡英文提及，前年，她訪問索羅門群島時，也去參訪中央醫院內設立的「台灣衛生中心」，當時聽到醫療團的簡報，也讓她堅信「台灣是國際社會上負責任、肯奉獻的夥伴」這句話，從來不是口號，而是每天在實踐的工作。

蔡英文強調，台灣與索羅門群島之間，共享自由、民主、人權，以及對抗氣候變遷等價值，也是彼此相互扶持的夥伴。過去3年多來，兩國持續在農業、醫療衛生、教育及人力資源發展等領域，創造更多的合作成果。

蔡英文說，未來將和索羅門群島共同努力，進一步提升雙邊關係，也期盼索羅門群島在國際上繼續大力支持台灣。