為了讓外國人才進得來、留得住，政府推動「外國專業人才延攬及僱用法」，國發會今 (9) 日表示，截至目前，已核發「就業金卡」超過 400 張，而首張就業金卡持卡人 YouTube 創辦人陳士駿，也已回台投身新創產業，協助青年創業發展。

外國人才專法去年 2 月 8 日上路，放寬外國專業人才來台簽證、工作、居留相關規定，並優化保險、租稅、退休等待遇，以建構更友善的工作及居留環境。外國人才可線上申請具有工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可四證合一的「就業金卡」。

國發會指出，推動至今已獲相當成果，其中，針對我國各領域所需之外國特定專業人才，已核發就業金卡超過 400 張，而首張就業金卡持卡人 YouTube 創辦人陳士駿，也回台投身新創，協助青年創業發展。

YouTube 共同創辦人陳士駿，是台灣出生的華裔美國籍企業家，在芝加哥長大、矽谷創業，28 歲便躋身百億富豪，後又成立 AVOS 公司，為全球傑出的先進科技軟體技術創新與經營管理人才。

國發會表示，金卡持卡者以專長領域別來分析，經濟領域人數為最多 213 人，占總核發數的 53%，依次為科技領域 84 人 (21%)、文化領域 50 人 (12%)、教育領域 27 人 (7%)、金融領域 23 人 (6%)。

另外，以國別分析，美國為最主要來源國家 103 人，占總核發數的 25%，其次依序為香港 44 人 (11%)、英國 35 人 (9%)、丹麥 24 人 (6%)、馬來西亞 23 人 (6%)、韓國 20 人 (5%)、新加坡 19 人 (5%) 等。

國發會表示，政府對就業金卡持卡人高度重視，未來將持續推動海內外宣傳活動，並檢討鬆綁相關法規，讓更多優秀外國專才了解我國工作與生活環境。

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