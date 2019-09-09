先前美國佛羅里達州一名小學生，因為非常想參加校方所舉辦的「大學顏色日」（ College Colors Day ），就親自手繪代表田納西州大學（ University of Tennessee ）的衣服，沒想到卻引來同儕訕笑。而校方知曉此事後，馬上力挺，更暖心為他做「一件事」！

根據《 CNN 》報導，美國佛羅里達州的阿塔蒙特小學（ Altamonte Elementary School ）舉辦「大學色彩日」，其中有一位男童因為非常喜愛田納西大學（ University of Tennessee ），但因未有相關代表服飾，因此在一張白紙上手繪代表田納西大學的縮寫字母「 UT 」，甚至還穿上代表田納西大學的橘色上衣，再將白紙貼在衣服正中間。

但沒想到此舉卻被一群沒參加「大學色彩日」的同學嘲笑，讓男童相當感到相當傷心。對於這樣的情形，男童的教師史奈德（ Laura Snyder ）感到相當心疼，於是老師決定買件真正的田納西大學衣服，送給男童，便在臉書上貼出這個故事，詢問是否有人知道相關聯絡管道。

貼文一曝光後，立馬吸引相當多網友轉發，瞬間成為大話題。不僅如此，還有許多網友將消息轉貼給田納西州大學，希望他們能讓男童完成心願，而田納西州大學知曉此事後，也在官方推特上回應，且寄了一整箱校方商品給予這位男童，包含大學的美式足球隊「志願者」的球衣和加油棒等物品。

除此之外，校方也將男童親手繪畫的圖案做成真正的田納西大學 T ，於網路上開放預購，預計將於 9 月底正式發行，並直言「穿上這件佛羅里達小學生設計圖案的 T 恤，分享他對田納西大學的驕傲。」另外，校方也透露，會將這款大學 T 所得到的部分收入，捐給反霸凌的相關單位。

針對這樣的暖心消息，男童的媽媽也向廣大網友表示感謝，直言「大家給我們的愛把我們淹沒了，我無法形容有多麼對兒子感到多麼驕傲，每個留言、禮物和善舉我們都不會忘記，希望可以成為兒子人生中的一大鼓勵，等不及要看到衣服成品了」。（編輯：陳雅雲）