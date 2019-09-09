高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜昨（ 8 ）日晚間，在新北市三重區水漾公園舉辦造勢晚會，主辦單位宣稱現場有 40 萬人到場相挺，顯見韓流並未退燒，不過，就有網友計算公園的實際面積以及在場椅子數量後發現，就算擠滿人也不可能到達 40 萬人。

網路名人兼數椅子達人「四叉貓」劉宇席昨天在韓國瑜造勢晚會開始前，就到現場觀摩，他在 PTT 表示「我是在三重租屋的北漂青年，今天剛巧路過幸福水漾公園時，看到韓導在這邊造勢，就走進來看熱鬧，現場一共有 6 個螢幕，避免後面觀眾看不清楚」。

四叉貓提到，他細數了活動擺放椅子數量，結果為 22016 張，然後再仔細看主辦單位給的「場地圖」，利用 Google 地圖計算面積，該場地約有 28000 平方公尺，如果全部擠滿，每平方公尺站 3 個人，現場大約 8 萬多人。

四叉貓說，結論就是椅子沒有坐滿就是 2 萬人以下，椅子坐滿就是 2 萬人以上，場地擠爆的話就是 8 萬人以上，擠到捷運站的話就是 10 萬人。

結果等到韓國瑜造勢結束後，主辦單位宣稱現場有 40 萬韓粉到場力挺，網友紛紛上網回應該則推文「嗚嗚預測不準下回再來」、「就跟你說會超過 20 萬吧」、「滿場 8 萬 ？韓粉都會疊羅漢好嗎」、「人潮都塞到台中了還在滿場 8 萬」、「少囉唆，國瑜夜市又賺爆了」、「選舉造勢膨風也不是一天兩天的事情啦」、「坐等小英場湧入 100 萬人」。（編輯：張嘉哲）