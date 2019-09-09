第29屆U18世界盃棒球賽昨(9)日落幕，中華隊2:1擊敗美國拿下冠軍，至於號稱「甲子園明星隊」的日本隊，最終卻以第5名的慘淡成績作收，在賽事結束之後，日本媒體開始檢討國家隊表現不如預期的原因。

《報知高校野球》專欄作家澤井史點出，由於10天內要打完9場密集賽事，加上投手又有球數限制，剛打完甲子園就急忙組訓的日本隊，就以「能擔任投手的選手」為優先考量選人，說明了為什麼剛拿下甲子園冠軍的履正社高校沒有人入選

儘管有本屆投手有佐佐木朗希、奧川恭伸、西純矢等大物投手，陣容可說是相當強大，不過佐佐木在對大學的熱身賽時受傷，而奧川則是在甲子園登板次數多導致過於疲勞，因此由其他投手來撐完預賽階段，投手還算是有壓制力的日本隊也順利進到超級循環賽。

在對加拿大一役，奧川雖然狂飆18K封鎖對手，但在該場比賽雙方分數接近時，曾讓佐佐木在場邊熱身，分數拉開之後改派其他投手後援，日媒認為多少也影響了佐佐木隔天對韓國的狀況，批評教練團在投手調度上不夠明確。

至於野手陣容方面，日媒也點出日本隊在7名內野手當中選了太多游擊手，迫使選手擔下自己不熟悉的守備位置，而在以「能登板投球」優先的考量下，外野手也只選了2個人，甚至中外野手還是由游擊底子的森敬斗來擔任，導致球隊在調度上難有活用之棋。