2020總統大選，郭台銘的動向備受關注。據台北市政府柯文哲幕僚私下表示，「郭陣營預計要在9月16日宣布參選」。為此求證郭台銘辦公室時，發言人蔡沁瑜僅說：「猜對會送月餅。」並未正面回應傳言。

國民黨總統提名人、高雄市長韓國瑜昨（9）日晚間在新北市舉辦造勢晚會，主辦單位估算，到場參與造勢晚會的民眾超過30萬人，國民黨內的大佬也紛紛到場站台、助講，展現國民黨大團結的氣氛，然而同黨的郭台銘後續會有什麼樣的「動作」也一直備受關注。

柯文哲的幕僚今（9）日私下表示：「目前這邊接收到的消息是說，郭那邊會在9月16日那天宣布參選。」為此求證郭台銘辦公室時，發言人蔡沁瑜並未正面承認或否認這樣的傳言，只說：「稍早的時候有回應過這麼問題，猜對的話我們會送月餅。」

蔡沁瑜在今天上午接受媒體聯訪時提到：「謝謝大家幫我們想這麼多，其實現在每個日期大家都已經猜得差不多了，那今天是9月9日，距離9月17日只剩8天的時間，其實每天都可以猜，如果猜對的話，我們會送一盒有字條的月餅，符合大家的期待，至於字條裡面要寫什麼，我們大家可以討論一下。」蔡沁瑜也說，日期還沒有決定，請大家再多給他們一些時間，也會找個時間送月餅給台北市長柯文哲，大家坐下來聊聊。