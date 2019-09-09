非洲豬瘟中央災害應變中心今（9）日說，菲律賓今日證實發生非洲豬瘟案例，成為繼中國大陸、蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國及緬甸後第8個發生非洲豬瘟疫情的國家；另根據動物傳染病防治條例，今請下午4時起，自菲國入境旅客若攜帶肉產品入境遭查獲，首次將罰20萬元，第2次就罰100萬元。

應變中心表示，依據外電報導，該國農業部秘書長表示，疫情發生在該國呂宋島布拉干省及黎剎省的豬場，已撲殺7416頭豬隻，世界動物衛生組織OIE則尚未有該國的疫情通報。

應變中心說，8月中旬根據可靠消息來源指出菲國疑似爆發疫情，我國即於8月19日將該國列入高風險地區，以X光機百分百檢查菲國入境旅客託運行李及手提行李。

應變中心強調，依據動物傳染病防治條例第45之1條規定及農委會防檢局去年12月18日公告的裁罰基準，自今日下午4時起，入境旅客自菲國違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第1次違規將裁罰20萬元，第2次就開罰100萬元；外來人士遭罰20萬元未能繳清罰款者移送移民署當場拒絕其入境。

值此疫情在亞洲擴散時刻，應變中心特別呼籲，國內養豬業者應儘速提升養豬場生物安全防護措施，嚴防疫病入侵，不要讓所有防疫的辛勞破功。

應變中心也提醒，往來台灣與菲國兩地的旅客，千萬不要違規自該國攜帶豬肉產品入境，違者將遭重罰，民眾切勿以身試法。